Efter chok-fyring: Jagter tidligere Superliga-træner

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil 1. divisionsklubben Næstved have den tidligere Lyngby-træner Thomas Nørgaard som afløser for fyrede Michael Hemmingsen

Næstved har indstillet sigtekornet på den mand, som skal føre dem i Superligaen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er sydsjællænderne interesseret at hente den tidligere Lyngby-træner Thomas Nørgaard som afløser for Michael Hemmingsen.

Thomas Nørgaard havde et succesfuldt makkerskab med David Nielsen i Lyngby kulminerende med bronzemedaljerne for to år siden.

Nørgaard fik siden selv chancen som cheftræner, men formåede ikke at holde den konkurstruede klub i Superligaen i sæsonen 2017/18.

Det kostede ham jobbet, men nu kan Næstved blive næste adresse for træneren, der efter afskeden med Lyngby har haft forskellige opgaver i DBU.

Thomas Nørgaard (tv.) var assistent for David Nielsen i Lyngby. De førte klubben fra 1. division til Superligaen, hvor det for to år siden blev til bronzemedaljer. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Trænersædet i Næstved er ledigt, efter klubben meget opsigtsvækkende valgte af afskedige cheftræner Michael Hemmingsen efter en ellers fornem sæson i 1. division, hvor klubben var tæt på at ende på en playoff-plads.

Næstved havde få uger inden fyringen forlænget aftalen med Hemmingsen, men klubbens ejere, Fabian Ernst og Alexander Quaye, ville pludselig i en ny retning, og både direktør Jacob ’Gaxe’ Gregersen og cheftræner Michael Hemmingsen røg ud.

Næstved indledte mandag træningen op til den nye sæson. Klubbens nye assistenttræner, Richard Walter, stod for træningen, men planen er, at han inden længe skal have en overordnet på træningsbanen - og det kan meget vel ende med Thomas Nørgaard.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den tidligere Lyngby-træner.

