Efter drama: Sportschef stopper

Jimmi Nagel bytter Esbjerg ud med norske Brann, få uger efter at vrede fans ville have fat i ham til en kamp

Sportschef Jimmi Nagel forlader Esbjerg fB.

Klubben skriver i en pressemeddelelse, at Nagel stopper ved udgangen af juni for at tiltræde en tilsvarende stilling i den norske klub SK Brann.

Opsigelsen kommer blot tre uger efter, at vrede Esbjerg-fans jagtede sportschefen i forbindelse med kampen mod HB Køge. Episoden omtales dog ikke som værende medvirkende til sportschefens exit.

Esbjerg missede oprykningen til Superligaen og fyrede cheftræner Olafur Kristjansson - og nu skal man altså også finde en ny sportschef.

- Jeg er og har været meget glad for mine år i EfB og Esbjerg, så der er gjort mange overvejelser, inden beslutningen om at prøve noget nyt blev truffet, siger Nagel i pressemeddelelsen.

- På bunden stod dog, at muligheden i Brann var for spændende til, at jeg kunne takke nej, men der er tale om et tilvalg frem for et fravalg af EfB.

Jimmi Nagel har haft jobbet i Esbjerg siden 2018 og var med til at sikre bronzemedaljerne i 2019. Men også med til at rykke ned sæsonen efter og misse oprykningen til Superligaen i indeværende sæson.

Esbjergs administrerende direktør, Brian Bo Knudsen, lægger ikke skjul på, at det ikke var klubbens ønske at sige farvel til sportschefen.

- På den ene side er vi ærgerlige over, at vores samarbejde med Jimmi Nagel Jacobsen snart stopper, men på den anden side er vi også glade og stolte på hans vegne over den spændende mulighed i Norge, lyder det fra direktøren.

Esbjerg er sikker på at slutte som nummer tre i landets næstbedste række, mens Brann er sidst i Eliteserien med nul point i fire kampe.