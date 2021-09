Efter kollaps: Var tæt på livsfare

Da Wessam Abou Ali besvarer Ekstra Bladets opkald, er han på vej op ad trapperne til sin lejlighed.

Den er beliggende på fjerde sal på Vesterbro i Aalborg, og de mange trin er en udfordring for den unge angriber, der lørdag fik et krampeanfald og kollapsede på banen i kampen mellem Vendsyssel og Lyngby.

- Min krop føles som, jeg har løbet et marathon hver eneste dag siden mit kollaps, efter sådan en trappetur er jeg helt færdig.

En uhyggelig oplevelse

Abou Ali, der for få uger siden skiftede fra Silkeborg IF til Vendsyssel FF, blev skiftet ind i kampen. Der gik dog ikke mange minutter, inden han kunne mærke, noget var galt.

- Fem minutter inden jeg kollapsede, tænkte jeg over, hvorfor jeg havde så svært ved at trække vejret. Mit åndedræt var tungt, og luften i lungerne var iskold. Jeg tænkte over, om jeg havde varmet ordentligt op.

- Efter en offside-kendelse havde jeg svært ved at stå op. Jeg satte mig på hug og gik i sort. Det næste, jeg huskede var, at jeg lå i en ambulance, siger Wessam Abou Ali.

Pludselig reaktion

Der gik ikke mange minutter fra hans kollaps, til han befandt sig på en båre i ambulancen på vej mod sygehuset i Hjørring. Omgivet af mennesker i ambulancen reagerede hans krop stadig på chokket.

- Jeg krampede og skummede ud af munden, og det blev ved i tre-fire minutter. Lægerne vurderede, at hvis det havde fortsat et par minutter yderligere, så ville jeg have været i livsfare.

Abou Ali fortæller, at lægerne ikke kender årsagen til det pludselige kollaps. Han har i en periode døjet med mavesygdomme, som har givet ham problemer, når pulsen har været høj, men lægerne kan ikke sammenkoble det med krampeanfaldet, som ramte ham.

Nervøs over fremtiden

Den tidligere AaB-spiller, som i foråret 2020 scorede seks mål i 11 kampe for netop Vendsyssel, er stålfast og sikker i tonen, når han fortæller, at han kommer til at vende stærkt tilbage til fodboldbanen.

- Når det er sagt, er jeg bekymret for, om krampeanfaldet kan gentage sig og volde problemer i fremtiden. Jeg skal testes og undersøges meget den kommende tid, men jeg ved, jeg kommer stærkt igen.

Den 22-årige angriber understreger, at han har brug for lidt tid til at fordøje, hvad der er sket. Han fortæller, at støtten ovenpå sit kollaps har været overvældende, og at reaktionerne fra nær og fjern har gjort et stort indtryk.