Efter mange år i udlandet: Toptræner i Danmark

Opdateret: Fremad Amager har bekræftet aftalen på klubbens hjemmeside.

41-årige Peter Løvenkrands vender hjem til Danmark efter mange år i udlandet.

Han skal være cheftræner for Fremad Amager i 1. division, erfarer Ekstra Bladet.

Peter Løvenkrands skal afløse Joakim Mattsson, der blev fyret i foråret efter blot få måneder i jobbet.

Siden overtog målmandstræner Jesper Christiansen ansvaret i sæsonens sidste to kampe. Han ventes at fortsætte som målmandstræner under Peter Løvenkrands.

Det er lidt pudsigt, at Løvenkrands nu kan vende hjem, fordi kursen faktisk var sat mod et trænerjob i Japan, men her satte coronaen en bremseklods for et skifte.

Ekstra Bladet var tidligere fredag i kontakt med sportsdirektør Jacob Gaxe Gregersen, der ikke havde mange kommentarer til oplysningerne.

Peter Løvenkrands havde sin største tid i Glasgow Rangers, men han var også forbi Newcastle. Nu vender han hjem som cheftræner i Fremad Amager. Foto: Scott Heppell/AP

Han sagde dog:

- Vi er tæt på at have en ny træner på plads, men jeg kan ikke bekræfte navne på nuværende tidspunkt, siger Jacob Gaxe Gregersen.

Det er siden bekræftet, at Løvenkrands er ny cheftræner.

- Det har været et spændende forløb med flere kandidater til rollen som cheftræner i Fremad Amager, siger sportschef Jacob "Gaxe" Gregersen til klubbens hjemmeside.

- Det har spidset til i løbet af den seneste uge, og Peter har efterladt et rigtig stærkt indtryk. Efter samtalerne var der ingen tvivl, om at han var vores klare førsteprioritet. Han kommer med en rigtig stor erfaring fra udlandet som spiller og har senest haft et stort ansvar i Rangers for nogle rigtig dygtige unge spillere, siger sportschefen.

Tilbage i 2000 rejste Peter Løvenkrands til Glasgow Rangers, hvor han siden har været et stort navn. Først som spiller og siden i trænerregi.

Senest har han været en del af trænerteamet under Steven Gerrard, der førte Rangers til mesterskabet i den netop overståede sæson.

- Jeg glæder mig helt sindssygt til at komme ind på trænerkontoret og møde stab og spillere på mandag. Det er en fantastisk følelse at skrive under på kontrakten, hvor jeg nu kan se frem til mit første fodboldmæssige ophold i Danmark efter mere end 20 år i udlandet, siger Løvenkrands.

Løvenkrands har den højeste træneruddannelse – P-licens – og har desuden fungeret som både ungdomstræner og 2. holdstræner i Rangers.

Nu venter udfordringen i den næstbedste danske fodboldrække hos Fremad Amager for Løvenkrands, der nåede 22 landskampe som aktiv.

Udover Glasgow Rangers spillede han i Newcastle og Schalke 04.

