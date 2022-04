Ejer i klub-kaos: Alle får deres penge

Jammerbugt FC's ejer forsikrer nu, at alle, han skylder penge, får dem snarest. Udmeldingen kommer efter en kaotisk uge for 1. divisionsklubben

Den sidste uge har budt på ren kaos for Jammerbugt FC.

1. divisionsklubben har været på randen af konkurs, og økonomien har været i fokus.

Men nu forsikrer klubbens tyske ejer Klaus-Dieter Müller at alle, han skylder penge, får dem snarest.

Det skriver TV 2 Nord, der fangede ham efter et møde med personer, der har tilknytning til klubben fredag morgen.

- Pengene er på vej, sagde Klaus-Dieter Müller flere gange.

Klubejeren ville dog ikke afsløre hvornår.

Kæmpe forvirring

Tirsdag blev klubbens spillere væk fra træning, fordi flere ikke havde fået løn.

Torsdag skrev Spillerforeningen så, at seks spillere fra Jammerbugt FC ville blive smidt på gaden fredag kl. 16, fordi Jetsmark Idrætscenter, der husede spillerne, ikke havde fået deres penge.

Kort tid efter den deadline kontaktede Ekstra Bladet Idrætscenteret, men centerchef, John Nielsen, kunne ikke med sikkerhed fortælle, om spillerne var blevet smidt ud eller ej.

Da Klaus-Dieter Müller så endelig var til at få fat på, meddelte han, at spillerne skulle flytte i lejligheder, og at det hele tiden var planen. Ekstra Bladets fotograf fangede da også nogle af spillerne, da de var midt i flytningen.

Og seneste nyt i skandalesagen er, at en lokal rigmand, der gerne vil være anonym, angiveligt gerne vil købe klubben ifølge TV2 Nord.

Et scenarie, der kan afblæses, hvis spillerne får deres penge, som Müller lover.

Hvis spillerne ikke har fået deres løn inden søndagens kamp mod Esbjerg, kan spillerne ifølge Spillerforeningen vælge at ophæve deres kontrakt på grund af misligholdelse.

Den nordjyske klub ligger i øjeblikket sidst i NordicBet-ligaen.

