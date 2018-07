Eks-anfører færdig i Lyngby: Er rystet over denne behandling

Han har spillet i Lyngby siden sommeren 2010, men nu er det slut for Mathias Tauber, der tirsdag blev opsagt i Lyngby Boldklub.

Den 33-årige forsvarsprofil, der i mange år har været anfører for Lyngby, kom ifølge eget udsagn på kant med træner Mark Strudal, og så endte det med et farvel til Lyngby et halvt år før kontraktudløb.

Til bold.dk fortæller den rutinerede forsvarsspiller nu sin side af sagen.

Problemerne stammer blandt andet fra en kamp mod FC Roskilde, hvor Mathias Tauber få minutter før opgøret fandt ud af, at han ikke længere var anfører i klubben. Den efterfølgende mandag gjorde han det så klart, at han ikke ønskede at være en del af anførergruppen, fordi forløbet havde været imod Taubers egne værdier. Han ville dog gerne stadig spille for klubben.

Taber er fortid i Lyngby. Foto: Jan Sommer.

Det medførte ifølge Tauber en bortvisning fra træner Mark Strudal, der for en lille uges tid bekræftede over for BT, at Tauber var på vej ud af klubben.

- Jeg må indrømme, at jeg er rystet over denne behandling.

- Jeg har været anfører i seks og et halvt år, og det har jeg været stolt af, og jeg også kan læse, at klubben har været tilfredse med min måde at håndtere det på.

- Jeg har virkelig sat pris på Lyngby, men man glemmer åbenbart hurtigt i fodbold, og det her var så takken efter mange gode år. Jeg er skuffet over den måde, som Mark og ledelsen har håndteret det her på, siger Mathias Tauber til bold.dk.

Mark Strudal forklarer over for bold.dk, at han ikke har nogen kommentar til kritikken fra Mathias Tauber, da sagen for ham at se er lukket. Da den var åben, havde han i øvrigt heller ingen kommentarer, da BT spurgte til sagen.

Se også: FIFA kårer: Her er verdens bedste trænere

Se også: Mourinho: VM passer bedre til Pogba end United gør

Kærester og topklasse: Drømme-duoen har indtaget Danmark