Eks-landsholdsspiller gør comeback - i Viborg

FCK's tidligere målmand Jesper Christiansen kan få comeback på fodboldbanen når Viborg FF møder Næstved på fredag.

Den fjerde januar 2018 spillede den tidligere landsholdsspiller Jesper Christiansen ellers sin sidste fodboldkamp, da han han hellere ville prøve at indtage en trænerposition for et mandskab.



Den mulighed fik han - først i AB, hvor han var assistent og altså senest i Viborg FF, hvor han til dagligt er målmandstræner. Men nu kan han på baggrund af et yderst uheldigt Viborg FF mandskab være nødsaget til endnu en gang at snørre støvlerne og løbe ind mellem de hvide stænger.

Det er nemlig sådan, at man i Viborg FF mangler hele tre målmænd inden 1.divisions-opgøret mod Næstved på fredag. Ellery Balcombe sidder ude med karantæne, mens både Lucas Lund og Can Dursun begge sidder ude med skader.



Derfor har den bedste løsning ganske enkelt været at hive Christiansen ind på bænken, siger sportschef i Viborg FF Jesper Fredberg:

-Vi har valgt, at Jesper Christiansen skal med på bænken, da vi er sikre på, at han vil give ro til holdet i tilfælde af en eventuel indskiftning. På grund af den ekstraordinære målmandssituation i sæsonen, har Jesper jævnligt været en del af træningen, og vi er derfor helt trygge ved at sende ham på banen, hvis det skulle blive aktuelt, siger Jesper Fredberg, som også kort beksriver de andre muligheder klubben har haft:

-Vi har allerede vist i denne sæson, at vi er klar til at give unge målmænd chancen, men i denne situation, vurderer vi, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at sende vores ungdomsmålmand i aktion med det pres, og den uro, der vil blive skabt omkring ham i sådan en situation, siger sportschef Jesper Fredberg.

Om Jesper Christiansen igen må agere sidste skanse vil vise sig på fredag når holdet altså møder Næstved på hjemmebane klokken 18:00.

Se også: Tabte væddemål: Snyder kræftramte børn

Et kapitel for sig: Kongekasse, Bendtner!

Kendis-klaps til Fetterlein og Medina: Ingen skam i livet

Her er Hareides kanin