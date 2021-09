Endelig vinder Esbjerg

Efter en mareridtsstart så det ud til at ende med endnu en nedtur for Esbjerg i fredagens bundopgør mod Hobro i 1. division.

Men vestjyderne, der inden kampen ikke havde vundet i ligaen i denne sæson, endte med at få en fremragende start på weekenden.

Det blev nemlig til sæsonens første ligasejr efter et comeback i anden halvleg.

Først udlignede engelske Rudi Pache cirka fem minutter efter pausen, og i 89. minut blev forsvarsspilleren Seid Korac så den store helt for Esbjerg, da han pandede bolden ind til 2-1, hvilket også blev slutresultatet.

Kampen kunne ellers ikke have startet dårligere for Esbjerg, der efter kun lidt over et minut måtte se Mikkel Pedersen banke bolden i mål på et direkte frispark.

Med sejren hopper Esbjerg op på tabellens ottendeplads med seks point på kontoen. I stedet er Hobro nu bundhold. Nordjyderne har fire point efter otte kampe og stadig sin første ligasejr til gode.

Tidligere fredag vandt Fremad Amager 3-1 over Nykøbing FC. Sidstnævnte spillede med i undertal den sidste times tid efter et rødt kort til Lars Pleidrup.