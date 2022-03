Energiselskab redder Fremad Amager fra truende konkurs

Fremad Amager oplyser sin hjemmeside, at klubben er reddet fra en truende konkurs.

Ejerkredsen bag energiselskabet Velkommen A/S overtager ejerskabet i fodboldklubben, lyder det.

Dermed er Fremad Amager ikke længere på amerikanske hænder.

Klubdirektør Allan Ravn konstaterer, at der nu endelig kan falde ro på efter en turbulent periode.

- Med tanke på en rigtig kaotisk tid i løbet af de seneste måneder er det her en befriende information at kunne sende ud, siger han i klubbens meddelelse.

- Fremad Amager Elite er reddet fra en truende konkurs, og nu er det vigtigt, at der kommer ro på. Alle ansatte, fans og sponsorer kan ånde lettet op efter en turbulent måned, hvor fokus har været at kunne få klubben på nye hænder.

- Det er en stor og vigtig dag, og jeg er sikker på, at den her meddelelse bliver taget rigtig godt i mod på Amager. Der skal lyde en stor tak til alle involverede undervejs for at have bidraget til den her vigtige redning af klubben, siger han.

De nye, lokale ejere udbetaler lønnen til 60 medarbejdere torsdag.

Man skal ikke længere tilbage end december sidste år for at finde den seneste overtagelse af klubben.

Her overtog en amerikansk investorgruppe 1.-divisionsklubben fra det Monaco-baserede selskab SCP Waterfront.

Men allerede knap tre måneder senere stod det klart, at økonomien ikke rakte langt. De amerikanske ejere gjorde det klart, at de ikke havde flere penge at sende ind i klubben.

Der blev ikke udbetalt løn i slutningen af februar, og den truende konkurs fik klubfolkene til at arbejde på et ejerskifte.

Det lykkedes at skaffe lønkroner nok til at holde butikken kørende en måned mere, og spørgsmålet var, hvad der ville ske i slutningen af marts.

Ifølge bold.dk blev der i første omgang ikke udbetalt løn torsdag, men nu er der altså fundet en løsning.

Mens Fremad Amager økonomisk er reddet, er det mere uklart, om holdet også klarer skærene i landets næstbedste række.

Før starten på nedrykningsspillet ligger klubben næstsidst. Der er to point op til Esbjerg på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Fredag tager Fremad Amager imod bundproppen Jammerbugt. De to dårligste hold rykker ned.