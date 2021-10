Erklæret kræftfri for anden gang

Jonas Thorsen har overvundet kræftsygdommen for anden gang, og han er nu raskmeldt efter sit kemoforløb. Det skriver AC Horsens på sin egen hjemmeside.

Dermed er AC Horsens' nummer 19 kommet vellykket gennem hele forløbet, hvilket naturligvis har været en stor lettelse for ham. Det var en rutinemæssig undersøgelse, der afslørede, at kræften var vendt tilbage efter en vellykket operation for testikelkræft.

- For et par uger siden var jeg til en samtale med lægen, der har stået for min behandling, og han kunne fortælle mig, at jeg er blevet rask, og at kræften er væk. Det var selvfølgelig en kæmpe lettelse og en stor forløsning, men det var også lidt svært at forholde sig til den besked, så det var ikke øjeblikkelig glæde. Jeg følte mig heller ikke helt rask, da jeg kom ind til lægen pga. bivirkninger, der ikke var gået væk endnu, og det fyldte egentlig lidt mere på det tidspunkt end selve beskeden om, at jeg var blevet rask, fortæller Jonas Thorsen og fortsætter:

- Der gik en uge eller halvanden, før følelsen af at være rask begyndte at indfinde sig, og det var en kæmpe glæde. Det har været fantastisk at mærke, hvor glad andre har været på mine og familiens vegne, og det var næsten det allerbedste at føle den opbakning. Jeg kan mærke, at jeg har fået en anden måde at tackle hverdagen på, og jeg føler mig glad og overskudsagtig. Jeg er privilegeret og nyder livet, fortæller Thorsen.

Han fortæller også, at kemobehandlingen har været hård, og der er lange udsigter til at nå topformen på banen.

-Jeg har været vant til at være en af de spillere, der løber bedst, men mit løbeprogram er på to gange 500 meter med indbygget gang, og mine lunger og ben brænder. Jeg øver mig på at acceptere det, men der er virkelig langt fra at løbe 500 meter og til en fuld træning, hvor vi løber seks-otte kilometer med den intensitet, der er i træningen, så der er et stykke vej, men det kriller også i benene for at lave noget med bold.

- Når jeg er i gang, føles det godt og jeg har meget energi, men det rammer virkelig hårdt i dagene efter. Lidt træning føles som om, at jeg har spillet 90 minutter, og dagen efter er jeg træt og uoplagt. På andendagen er jeg stadig megatræt fysisk og mentalt, forklarer Jonas Thorsen.