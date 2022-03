Esbjerg lukker fanafsnit efter kaos

Fodboldklubben Esbjerg lukker de to stemningsafsnit på Blue Water Arena på ubestemt tid, efter at tilskuere fredag i sidste uge kastede fyrværkeri på banen under en kamp mod Lyngby i 1. division.

Det bliver desuden forbudt at tage bannere og flag med på stadion.

Kampen mod Lyngby 18. marts blev afbrudt to gange, da tilskuere kastede fyrværkeri på banen.

- Vi tager dette meget alvorligt og vil gøre, hvad der fysisk er muligt for at få den her form for uacceptabel adfærd stoppet, og det er på den baggrund, at vi nu ser os nødsaget til at skride til handling og lukker stemningsafsnittene på stadion på ubestemt tid, siger direktør i Esbjerg Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse fra klubben.

Kampen blev afbrudt første gang, da der var omkring ti minutter tilbage af første halvleg, og kort efter at Lyngby havde bragt sig foran med 1-0.

Efter en pause på lidt mere end fem minutter blev kampen genoptaget.

Den blev dog afbrudt igen i anden halvleg, da der blot var et par minutter tilbage af den ordinære spilletid, og Lyngby var foran 3-0.

