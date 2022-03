Esbjerg præsenterer voldsomt underskud

Fodboldklubben Esbjerg har nogle tunge dage for tiden.

Onsdag fyrede klubben Roland Vrabec som cheftræner, og torsdag præsenterede bestyrelsen et underskud før skat på 12,2 millioner kroner for 2021.

Esbjerg-direktør Jens Hammer Sørensen forklarer til klubbens hjemmeside, at de røde tal skyldes coronapandemien og en manglende oprykning til Superligaen sidste sommer.

- Et negativt årsresultat er aldrig tilfredsstillende, men det var forventet med henblik på det år, vi var igennem.

- Dels satte pandemien sine spor i foråret med blandt andet manglende tilskuerindtægter, og så kommer vi ikke udenom, at det selvfølgelig betød meget, at vi ikke rykkede op i Superligaen i sommer, siger direktøren.

Esbjerg har haft det svært i 1. division i denne sæson, og foråret er indledt med to nederlag i træk.

I denne sæson ser det derfor ud til, at Esbjerg skal koncentrere sig om at undgå nedrykning til 2. division.

Esbjerg-formand Michael Kalt ryster ikke på hånden eller tvivler på projektet, fordi klubben er kommet ud med et tocifret millionunderskud efter to år med overskud.

- Vi befinder os i en omstillingsperiode, hvor det handler om at skabe en bæredygtig forretningsmodel.

- Vi er ikke i tvivl om, at det vil lykkes at indfri målet og komme tilbage til Superligaen med et ungt, dynamisk fodboldhold, der vil begejstre de vestjyske fodboldfans, siger formanden.

Esbjerg er lige nu nummer ni i den næstbedste række. Holdet har kun tre point ned til de to hold, der lige nu står til at rykke ned.

Der venter en svær opgave for Esbjerg i den kommende spillerunde, hvor holdet søndag skal møde AC Horsens på udebane.