Esbjerg smider sejren i overtiden mod Hobro i bundkamp

Esbjerg smed en 2-0-føring og spillede 2-2 hjemme mod Hobro i den første kamp i kvalifikationsspillet i den næstbedste danske fodboldrække.

Hobros udligning til 2-2 faldt tre minutter inde i overtiden, da Mikkel Pedersen stod på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Torsdagens opgør handlede om at undgå de to nederste pladser, som rykker ud af 1. division.

Med det uafgjorte resultat forbliver Esbjerg på pladsen lige over nedrykningsstregen med 21 point efter 23 kampe.

Inden sæsonstart var målet for Esbjerg at slutte grundspillet i top-6 og spille med om oprykning. Det lykkedes ikke, så nu gælder det i stedet ti bundkampe om at undgå nedrykning.

Hobro holdt med den sene udligning Esbjerg bag sig og har 23 point på tredjepladsen og er dermed placeret midt i tabellen med seks hold.

Fremad Amager, der har 18 point, tager fredag imod Jammerbugt, der er nummer sjok med 16 point. De to hold har spillet en kamp færre.

Fredag aften på Blue Water Arena kom Esbjerg foran 1-0 allerede i kampens tredje minut.

Midtbanespilleren Nicklas Strunck hamrede et frispark mod mål, og Esbjergs stopper Con Ouzounidis snittede bolden i nettet fra tæt hold.

Esbjerg fordoblede føringen efter 20 minutter, da kantspilleren Mathias Jørgensen bare skulle sætte foden på et fornemt oplæg fra den modsatte kantspiller, Elias Sørensen.

Det kunne også været blevet 3-0 ved Emil Holten, men angriberen headede bolden forbi mål på en stor chance.

Efter solid Esbjerg-dominans i den første halve time var Hobro bedst i det sidste kvarter af første halvleg.

Hobros midtbanespiller Abdoul Yoda sparkede bolden på stolpen, inden udeholdet slog til på første halvlegs sidste aktion.

Her steg stopperen Simon Jakobsen til vejrs og headede 1-2-reduceringen i nettet for Hobro.

Fem minutter inde i anden halvleg udgik Elias Sørensen med en skade. Dermed gik en af kampens bedste spillere fra banen.

Hobro tog taktstokken i anden halvleg, men havde længe ikke evnerne og kvaliteten til at få udlignet.

Det lykkedes dog til sidst, hvor Mikkel Pedersen fra tæt hold sparkede bolden i nettet til pointdeling, efter at Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg parerede en afslutning lige ud til målscoreren.