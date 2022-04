Esbjerg-træner knækket: Presset af ejerne

Steffen Ernemann bliver nu den fjerde cheftræner på bare ti måneder i den falmede storklub Esbjerg fB.

Kaos som alene kan tilskrives klubbens amerikanske ejere og deres misforståede opfattelse af ledelse.

Investorerne Paul Conway og Michael Kalts fingeraftryk er overalt på den langtids-sygemelding fra hidtidige cheftræner Michael Kryger.

Michael Kalt (billedet) og de amerikanske ejere går højt op i 'micro managment'. Arkivfoto: Esbjerg fB

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Michael Kryger nemlig meldt sig syg - direkte forårsaget af den malstrøm af en ledelsesstil, som EfB's amerikanske ejere lægger for dagen.

Kryger vender næppe tilbage denne sæson. Eller den næste ...

Gennem længere tid har det svirret med korridorsnak om kraftig indblanding fra ejernes side helt ned i detaljen omkring holdudvælgelsen.

Således blev Ekstra Bladet op mod kampen mod Jammerbugt FC gjort bekendt med, at spillertruppen var vidende om tre dikterede udskiftninger, som skulle foretages i pausen af kampen.

Michael Kryger var på det tidspunkt stadig i spidsen for holdet, og selv om pauseføringen til Jammerbugt på 2-0 i sig selv skreg på ændringer, så springer det i øjnene, at Esbjerg efter pausen havde præcis tre nye mand i aktion.

Michael Kryger holdt ikke længe til at arbejde som cheftræner under ejerskabet i EfB. Foto: Lars Rønbøg/Getty Images

Michael Kryger har forsøgt at balancere sin trænerstil med de direkte ordrer, som blev udstukket fra de amerikanske ejere, og samtidig forsøgt at bevare en form for respekt fra spillertruppen.

Det viste sig umuligt. Hvordan skal en spillertrup respektere en cheftræner, der ikke engang træffer de afgørende beslutninger om startopstilling, indskiftninger eller spillestil?

Lyder situationen vanvittig og totalt grænseoverskridende, så ligger den slags ordrer ikke ejerne mere fjernt, end at bestyrelsesformand Michael Kalt allerede én gang har erkendt den type indblanding.

- Jeg har blandet mig én gang - det var, da jeg sagde til Roland (Vrabec. red), at jeg ikke forstod, at han ikke brugte Yacine Bourhane fra start i de første to kampe. Ellers blander vi os ikke, sagde han for en måned siden i et større interview med Jyske Vestkysten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Roland Vrabec i tale omkring sin fyring i Esbjerg og de amerikanske ejeres indblanding i tyskerens arbejde.

Også Roland Vrabec oplevede indblanding fra amerikanerne. Også mere, end de selv har givet udtryk for. Foto: Claus Bonnerup

Vrabec har afvist Ekstra Bladets anmodning med henvisning til, at han ikke kan udtale sig på grund af kontraktforpligtigelser.

Yacine Bourhane bliver internt i truppen beskrevet som en spiller, der knapt kan løbe lige. Og Bourhane var blandt starterne i nederlaget til Jammerbugt.

Det handler med andre ord mere om at positionere spillere og sælge dem end at vinde fodboldkampe. Noget, der er ved at blive katastrofalt for EfB ...

Det tegner et meget godt billede af den virkelighed, der tegner sig under det amerikanske overherredømme på Blue Water Arena i Esbjerg.

Uroen er velbeskrevet, og selv om Peter Hyballas vanvidsregime var i særklasse, så er problemerne efterfølgende ikke blevet betydeligt mindre, selv om de er blevet mindre tydelige for omverdenen.

Peter Hyballa var også en amerikansk opfindelse i Esbjerg fB. Foto: Ernst van Norde

Indblandingen i Roland Vrabecs virke var markant. Og nu har det knækket afløseren Michael Kryger, der allerede var fraværende, da Esbjerg mødte Vendsyssel FF i påsken.

Vestjyderne tilkæmpede sig et point under Steffen Ernemanns ledelse, og holdudvælgelsen til den kamp var blottet for investor-indblanding.

Dog lød ordren til Ernemann og co., at 'man hellere ville tabe kampen mod Vendsyssel end at fravige sig spillestilen med højt pres'.

Noget af en udmelding med Esbjergs placering i tabellen in mente ...

Samtidig trækker det op til storm i kulissen i klubben frem mod næste sæson, hvor de amerikanske ejere stadig insisterer på, at satsningen på presfodbold skal styres af en træner med tysk uddannelse.

Jens Hammer Sørensen kan blive centrum for næste konflikt i Esbjerg fB. Foto: Claus Bonnerup

Der har direktør Jens Hammer Sørensen allerede positioneret sig i den stik modsatte grøft.

- Jeg vil rigtig gerne have en dansk træner ind, som forstår sig på den danske 1. division, som forstår sig på den danske Superliga, og som kender til aktionerne, der er i en dansk fodboldklub.

- For hvis man ansætter - og det er ikke et ondt ord om tyske trænere - en tysk træner, siger han i sit eget hoved, ’Hvor lang tid sidder en træner i de to bedste rækker i Danmark? Han sidder 12-14 måneder,’ sagde Jens Hammer Sørensen således forleden i Købmændenes Klub på Discovery+.

Dermed er næste store konflikt i Esbjerg allerede ved at tage form...

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Paul Conway og Michael Kalt, men Esbjerg fB oplyser, at det er Jens Hammer Sørensen, der udtaler sig på klubbens vegne i denne sag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

