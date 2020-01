Får skriftlig advarsel af klubben

Onsdag trænede HB Køge-truppen for første gang i 2020, men der manglede et ansigt i den oppustelige hal i Køge.

Forsvarsspilleren Matthew Briggs var nemlig ingen steder at se, og fraværet skyldtes ikke, at han havde fået grønt lys af sin arbejdsgiver til at holde en længere juleferie. Briggs var udeblevet, fordi han ville have mere tid sammen med familien hjemme i England, skriver sn.dk.

Det kan man naturligvis ikke se gennem fingre med i HB Køge, og derfor venter der forsvarsspilleren en skriftlig advarsel, når han lander i Danmark.

- Vi har været i dialog med ham hele vejen, og vi har sagt nej til flere fridage, for så kommer alle rendende og vil have ekstra fridage. Det går ikke. Nu bliver Matthew så væk, og det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med, siger sportsdirektør Per Rud til sn.dk.

28-årige Matthew Briggs har både rødder i England og Guyana, og han står noteret for 10 A-landskampe for sidstnævnte, mens han har spillet et hav af engelske U-landskampe - herunder to for U21-landsholdet. Det er også blevet til 13 Premier League-kampe for Fulham FC.

HB Køge forlængede tilbage i september kontrakten med Matthew Briggs frem til udgangen af 2020.

