Fadæse - spiller fik to gule kort men intet rødt

Viborg FF kræver, at søndagens uafgjorte kamp mod Næstved spilles om, da en Næstved-spiller modtog to gule kort uden at blive udvist

Underholdningen fejlede ikke noget, da Næstved Boldklub og Viborg FF søndag spillede 2-2 i et dramatisk opgør i 1. Division. Det resultat bliver dog ikke med sikkerhed stående.

Viborg FF har nemlig, efter at have gennemset videomateriale fra kampen, sendt en klage til Fodboldens Disciplinærinstans.

Videobillederne dokumenterer nemlig, hvordan Næstveds Stefan Vico i løbet af kampen modtager to gule kort uden at blive sendt fra banen.

Det første gule kort falder, efter at Stefan Vico laver et frispark på Viborgs Christian Sørensen, men i dommerrapporten er det ikke blevet registreret.

Den forglemmelse kunne meget vel være forklaringen på, at kampens dommer, Sebastian Friis Aagerup, ikke sendte Stefan Vico tidligt i bad, da han i opgørets sidste minut tildelte Næstved-spilleren sit andet gule kort.



Et kort, der altså burde have gjort Viborg FF til en mand i overtal i kampens slutfase.

- Jeg er velvidende om, at vi ikke er blevet snydt for at være i overtal i en halv time, men jeg ved, at det er de små marginaler, der gør, at tingene kan skifte i fodbold. Og vi fik frataget en mulighed ved ikke at kunne spille 11 mod 10 til sidst, siger Jesper Fredberg til Viborg Stifts Folkeblad.

- Vi går videre med sagen, da vi mener, at der er sket en objektiv fejl. Det handler ikke om et skøn, hvor vi synes, at noget er urimeligt.

- Det her er en faktuel fejl, hvor der gives to gule kort til den samme spiller uden, at det veksles til et rødt, og det vil vi have taget op, fortsætter sportschefen, der der forventer en omkamp.

Hos Næstved har man modtaget protesten med forståelse.

- Jeg var ikke opmærksom på de to gule kort under kampen, men tv-billederne taler jo sit tydelige sprog. Det kan man ikke argumentere imod, lyder det fra klubbens direktør Peter Nielsen til TV3 SPORT.

Viborg FF fører 1. Division, men har blot et enkelt point ned til Vejle Boldklub, der har spillet færre kampe og dermed kan overhale topholdet, hvis ikke disciplinærinstansen bestemmer, at kampen skal spilles om.

