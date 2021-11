Fadæse til 80 millioner: Superliga forbudt

- Kommunen er til grin for egne penge, mener byrådsmedlem om, at topholdet Helsingør ikke må spille Superliga på eget, nye stadion

Tabellen lyver ikke. Helsingør er tophold i 1. division.

Men billedet af det nye stadion til over 80 millioner kroner lyver. Det er nemlig slet ikke klar til at lægge kunstgræs til Superligafodbold. Og det bliver det heller ikke foreløbig.

Dermed kan Helsingør komme til at spille hjemmekampe i Farum eller en anden by.

- Vi har bygget et stadion, men den proces har bare være den ene lortesag oveni den næste med en entreprenør-konkurs, byggesjusk, væltede hegn og syn-og-skøn sager, fortæller Peter Poulsen, der som socialdemokratisk medlem af Idrætsudvalget har været tæt på processen.

- Vi har været hårdt ramt i forhold til de over 90 millioner, vi efterhånden har brugt, og jeg føler, at kommunen er til grin for egne penge, tilføjer han og håber, at private investorer vil træde til.

Det nye stadion til over 80 millioner kroner er slet ikke klar til Superligafodbold. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er nok lige så optimistisk, som at forudse et snarligt mesterskab til det, der endnu er ’byens hold’.

For der skal måske noget i retning af 50 millioner kroner til at klargøre stadion til de krav, DBU og Divisionsforeningen har opstillet, og som der ikke længere gives dispensation til. Og først skal der ændres i lokalplan, så skal arbejdet udbydes, og så skal der bygges.

- Vi tog et møde med kommunen for seks uger siden, men de svarede, at de ingen penge har, sukker klubdirektør Jim Kirks, som dog tillader sig en smule optimisme.

- DBU er villige til at hjælpe os i forhold til dialogen med kommunen, og jeg har talt med den arkitekt, der designede Silkeborgs stadion og bedt om et bud.

- Men DBU siger, at der skal meget arbejde til. Der er stadig steder, der er ufærdige på stadion, og tilskuer-kapaciteten er ikke i nærheden af at være stor nok.

- Vi håber på en plan. Ellers må vi spille andre steder, selv om det lyder forfærdeligt med den støtte vi får fra dette lokalsamfund.

Mandag aften vandt Helsingør hjemme og Fredericia og fortsatte kursen mod Superligaen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Lige nu blæser det i vinden, men vi lejer jo stadion af kommunen og kan ikke gøre mere, siger han og aviser blankt, at de amerikanske ejere kan skaffe amerikansk kapital.

Tilbage står undrende skatteborgere, fans og sponsorer.

Torben Markussen, er med GardinXperten er hovedsponsor i denne sæson, ryster på hovedet:

- Det er jo en ren farce, siger han.

- Jeg er gået ind i det her, fordi jeg kan lide fodbold, og fordi det er lokalt.

- Farum? Det ville jeg have det meget stramt med. Nej, selvfølgelig ville jeg ikke gå med i det og med mig mange flere.

- Så selvfølgelig må de finde en løsning på det, hvad enten det bliver med mobiltribuner eller noget andet.

Hovedsponsor Torben Markussen har ingen intentioner om at rykke med til hjemmekampe i for eksempel Farum. Foto: Tariq Mikkel Khan

I Superligaen kræves, at stadion enten skal have en kapacitet på 10.000 tilskuere, heraf 3.000 individuelle siddepladser, eller være et lukket stadion med en kapacitet på 6.000 tilskuere, heraf 4.000 individuelle siddepladser.

Derudover er der en række krav til banen, udebaneafsnit, lysstyrke, sikkerhed, toiletter og presseforhold.