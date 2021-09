Faldt om på banen - nu smiler han fra hospitalssengen

Wessam Abou Ali kunne smile sent lørdag aften – og heldigvis for det!

Vendsyssel-spilleren kollapsede under lørdagens kamp mod Lyngby og blev hastet til hospitalet.

Det var umuligt ikke at få et flashback til Christian Eriksens frygtelige uheld i Parken under EM, men der var ikke tale om hjertestop.

22-årige Wessam Abou Ali faldt om med et krampeanfald og kunne sent lørdag smile til sine følgere på Instagram.

Han har lagt et billede op fra hospitalssengen, hvor han iført elektroder og et smil giver thumps up og takker for støtten.

- Tak for alle de tanker, bønner, og varme I har sendt. Det har været helt fantastisk at vågne til så meget støtte, support og kærlighed.

- Det hele er bare er stort chok og meget surrealistisk lige nu. Trods alt dette er jeg okay efter omstændighederne. Jeg er i bedring og i gode hænder, skriver Vendsyssel-spilleren, som der nu - for at bruge hans egne ord - venter et langt, sejt træk for at komme tilbage på fodboldbanen.

I sit opslag takker den tidligere AaB’er blandt mange andre sine holdkammerater og lederne i Vendsyssel samt lægerne:

- Jeg er jer alle utroligt taknemmelig. Tak til ambulancefolk, læger og alle, der nu har gjort, at jeg er i bedring og gjort hele denne forfærdelig oplevelse meget, meget nemmere.



- Til alle, der var på stadion, vil jeg bare udtrykke min største respekt for at bære mig igennem dette med den største støtte, skriver Wessam Abou Ali og konstaterer med en smiley, at man ikke slipper for at se på hans ansigt endnu.

Wessam Abou Ali blev hentet i en ambulance efter sit kollaps lørdag eftermiddag. Foto: Privat

Der var spillet cirka en time af 1. divisionsopgøret, da Wessam Abou Ali pludselig lå i græsset. Kampen, der på det tidspunkt stod 1-1, blev naturligvis afbrudt.

Det er uvist, hvornår den sidste halve time skal spilles.

Vendsyssel-træner Henrik Pedersen har sagt til Nordjyske, at det i hvert fald ikke bliver søndag.