Familietragedie: Topscorer rejser hjem fra Danmark

Når Vejle Boldklub torsdag aften ude mod Nykøbing FC skal forsøge at tilbageerobre førstepladsen i 1. division bliver det uden Kartan Finnbogason.

Den islandske topscorer er nemlig rejst tilbage til Island, da hans storebror er død. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Den kun 41-årige storebror døde sidste søndag, men efter ønske fra Finnbogason blev nyheden ikke meldt ud, da han ellers ikke ville kunne koncentrere sig om lørdagens kamp mod Fremad Amager, som Vejle vandt 4-0 - blandt andet ved hjælp af en scoring fra den islandske angriber.

Kjartan Finnbogason er ikke med for Vejle torsdag, da han er taget til Island for at begrave sin storebror. Foto: Lars Poulsen

Han er i stedet rejst hjem nu for at deltage i begravelsen og være tæt på sin familie.

Og så kan han forvente stor støtte fra alle i Vejle, når han vender tilbage til Danmark:

'Når Kjartan vender retur til Vejle, vil Vejle Boldklub, Kjartans holdkammerater, klubbens organisation og fans rykke sammen omkring ham og støtte ham. Vores tanker går først og fremmest til Kjartan og Kjartans familie på Island,' skriver klubben i en kort erklæring.

Kjartan Finnbogason har i denne sæson scoret 11 mål for Vejle og er dermed en vigtig brik i 'Jyllands rubins' march tilbage mod Superligaen.

Inden kampen torsdag aften i Nykøbing har Vejle 31 point efter 15 kampe - det er et point færre end FC Fredericia, der dog har en kamp mere.

