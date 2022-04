Farcen er total: Seks spillere sendes på gaden

Problemerne eskalerer i 1. divisionsklubben Jammerbugt FC.

Onsdag manglede flere spillere stadig at få løn, og torsdag bliver seks spillere sendt på gaden klokken 16, skriver Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Spillernes fagforening oplyser, at klubejer Klaus-Dieter Müller endnu ikke har betalt sin gæld til Jetsmark Idrætscenter, hvilket betyder, at seks spillere ikke kan blive boende på deres værelser.

- Det er helt grotesk, det vi lige nu oplever i Jammerbugt FC, og det er helt uden fortilfælde. Der er altså seks spillere, der står uden et sted at sove i nat, siger Allan Reese, vicedirektør i Spillerforeningen.

- De bliver bogstaveligt talt sendt på gaden, fordi Klaus-Dieter Müller ikke har betalt sin gæld. Og nogle af dem har heller ikke fået løn for marts.

- Det er under al kritik, og vi forventer, at han tager hånd om spillerne og finder en passende bolig til dem.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra klubejer Klaus-Dieter Müller, men han er ikke vendt tilbage. Tyskeren har ejet klubben siden maj 2021.

Jetsmark Stadion danner ramme om Jammerbugts hjemmekampe. For tiden kæmper klubben for overlevelse i 1. division. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I tirsdags skrev lokalmediet Vores Jammerbugt , at Jetsmark Idrætscenter har omkring 100.000 kroner til gode for indkvartering af spillere, mens der også skyldes penge til erhvervsdrivende i lokalområdet for mad.

- Det er korrekt, at vi skylder penge til leverandører, men de vil snart få deres penge, sagde Klaus-Dieter Müller tirsdag.

- Jeg har nogle tekniske problemer med at få adgang til mine konti, men det er ved at blive løst, regningerne bliver betalt inden for få dage, lød forklaringen.

Klubben ligger sidst i 1. division med 16 point og har fem point op til Esbjerg fB på den rigtige side af nedrykningsstregen.