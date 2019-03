Farcen om konkurstruet dansk klub udvikler sig

Rigmanden Lars-Christian Brask fortæller, at han før jul tilbød at købe konkurstruede FC Roskilde for fire millioner og endda var klar med yderligere midler til at forbedre klubbens økonomi - fake news, mener tidligere ejer

FC Roskilde kæmper i disse dage en kamp for at overleve.

1. divisionsklubben mangler 3,5 millioner kroner, oplyser klubbens nye ejer, Carsten Salomonsen, der i disse timer leder efter investorer. Han har fået overdraget aktierne af den tidligere ejer, Bo Tue Knudsen, men mangler altså her og nu 3,5 millioner kroner.

Dem skal han have fundet på torsdag - ellers går FC Roskilde konkurs og må tvangsnedrykkes til Sjællandsserien.

Den situation kunne muligvis være undgået. I hvert fald hvis man spørger rigmanden Lars-Christian Brask.

Han var i 2015 selv bestyrelsesformand i to måneder, inden han fik sparket, og før jul ville han og en investorgruppe overtage FC Roskilde fra den daværende ejer, Bo Tue Knudsen.

Han bød dengang - ifølge eget udsagn - fire millioner kroner for klubben, og han var også klar til at finde penge til at dække det månedlige underskud på en halv million kroner, klubben har haft gennem det seneste år.

- Jeg tilbød Bo Tue fire millioner og en krone, og så var der også penge til at dække et driftsunderskud i 2019 på fem-seks mio. kr. Min gruppe og jeg var klar, og det er vanvittigt, at vi står her nu. Vi skulle ikke ud med fremstrakte hænder og bede om penge, som man er nu. Vi var på plads, så vi kunne blive bæredygtige i 2019 og også i 2020, siger Brask til Sjællandske Medier.

Lars-Christian Brask har tjent sin formue i den internationale bankverden, inden han i 2013 vendte hjem til Roskilde, hvor han i dag sidder i byrådet for Venstre og nu håber at blive valgt til Folketinget. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Den lokale erhvervsmand understreger dog, at det tilbud ikke eksisterer længere.

- FC Roskilde og Bo Tue fik chancen i december. Der havde jeg tid, men nu kører jeg folketingsvalg-kampagne, og tiden er løbet fra det nu, siger han.

Bo Tue Knudsen afviste tilbage i december, at Lars-Christian Brask havde fremsat et konkret købstilbud - og i øvrigt var klubben dengang ikke til salg.

Over for Ekstra Bladet har han tirsdag bekræftet det synspunkt:

- Jeg kan bekræfte, at FC Roskilde som tidligere udtalt aldrig har modtaget et tilbud fra Lars-Christian Brask.

- Så fake news, skriver han i en mail.

