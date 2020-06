FC Roskilde anker dom i sagen om Lønstrup

FC Roskilde vil anke Retten i Roskildes dom, efter at retten onsdag dømte, at klubben skal betale 333.800 kroner for opsigelsen af Christian Lønstrup som cheftræner i FC Roskilde.

Det bekræfter direktør for FC Roskilde Carsten Salomonsson.

- Vi er ikke enige i beslutningen, siger han.

Næste skridt bliver nu, at dommen skal tages op i landsretten, hvor dommen enten omgøres eller stadfæstes.

Retten afgjorde onsdag, at Christian Lønstrup blev uretmæssigt fyret som cheftræner i klubben. Det skete, efter at han angiveligt havde anklaget sine spillere for matchfixing.

Retten mener, at Christian Lønstrup var i sin gode ret til at bringe matchfixing op for spillerne. Retten finder ikke grund til at sige, at Christian Lønstrup selv skulle have sagt op.

- Vi er uenige i hele dommen, siger Carsten Salomonsson.

Har ikke misligeholdt sit hverv

FC Roskilde argumenterede i retten for, at Christian Lønstrup skulle have anklaget spillere i truppen - dog uden at nævne navne.

Retten er dog enig med Christian Lønstrup i, at der var tale om en generel orientering om matchfixing. Retten giver også Lønstrup ret i, at han ikke har misligholdt sit hverv som træner ved at italesætte matchfixing på et spillermøde.

FC Roskilde påstod også, at Christian Lønstrup skulle have misligholdt sit hverv ved at bringe enkelte spillers lønforhold op på spillermødet. Retten vurderer, at det ikke har været tilfældet.

Klubben havde flere argumenter for, at Lønstrup skulle have misligholdt sit hverv som cheftræner, blandt andet at han skulle have gjort det vanskeligt for klubben at efterforske eventuel matchfixing i klubben, fordi Lønstrup ikke ville give navnet på kilden til hans viden.

Men det har retten ikke været enige i - den mener, at Lønstrup har handlet efter bogen, og at han derfor er berettiget til løn i sin opsigelse, efter at han er blevet fyret af FC Roskilde.