FC Roskilde reddet fra konkurs

1. divisionsklubben FC Roskilde er blevet reddet på målstregen - der er fundet penge til at drive klubben videre i flere år, fortæller den ny klubejer Carsten Salomonsson

FC Roskilde går ikke konkurs.

Det er meldingen fra klubejer Carsten Salomonsson til Ekstra Bladet fredag eftermiddag - lige på den anden side af den konkurs-deadline, han salv havde sat kl. 16

- Jeg fester lige nu. Vi er reddet!, lyder den første kommentar fra en meget lettet Carsten Salomonsson til Ekstra Bladet.

Han har hele dagen forsøgt at få investorer til at støtte op om projektet. Og det er lykkes. Faktisk i endnu større stil end de 3,5 millioner, der manglede i starten af ugen.

- Det helt fantastiske er, at pengene er fundet blandt lokale erhvervsdrivende.

- I morges troede vi, at vi ville gå konkurs. Men nu har vi fået et beløb, der sikrer driften længe.

- Det lyder da godt. Men hvor længe er 'længe'?

- I hvert fald et par år, siger Carsten Salomonsson, der også oplyser, at lønnen til spillerne og klubbens øvrige ansatte er overført.

Han kan nu også kalde sig klubejer, da han med midlerne til at sikre klubben samtidig har overtaget 82 procent af aktierne i klubben fra den tidligere ejer Bo Tue Knudsen

Carsten Salomonsson er en meget glad mand. Foto: Anders Kamper/sn.dk

Men arbejdet slutter ikke her for Carsten Salomonsson. FC Roskilde har hele året kørt med et månedligt driftsunderskud på en halv million kroner - og det skal rettes.

- Min store opgave nu er at få driften i balance - udgifter og indtægter skal gå op. Det er en stor opgave, men når jeg har kunnet løfte denne her, så skal jeg nok også nå i mål med det andet, siger Salomonsson.

FC Roskilde er rent sportsligt ude i en redningsmission i 1. division. Efter en horribel start har klubben med seks sejre i de seneste ni kampe vendt skuden rent sportsligt og ligger nu over nedrykningsstregen.

- Nu kan vi endelig kigge på det sportslige. Men spillerne har bevist, at de har kunnet yde under et voldsomt pres, så jeg frygter ikke nedrykning, siger Carsten Salomonsson.

Klubejeren har ikke fået så meget søvn på det seneste, men han satser på at kunne holde sig vågen bag rattet hele vejen til hjemme i Dragør.

- Når jeg kommer hjem, skal jeg have en lille en - og så en lur. Det bliver dejligt, siger han.

Se også: Truende konkurs: Spillerne har ikke fået løn - endnu

Se også: Dansk 1. divisionsklub i voldsom knibe: Konkurs truer om få dage