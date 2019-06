FC Roskilde-spillere vil ikke gå ned i løn

FC Roskilde vedbliver med at være i vælten. Den danske 1. divisionsklub er allerede inde i en tumultarisk periode med en verserende sag om matchfixing-anklager og nu kan klubledelsen så føje en ulmende lønstrid til arbejdsopgaverne.

Efter overlevelsen i 1. division for nylig blev sikret, forlød det, at klubben ønskede, at FC Roskilde-spillerne skulle gå markant ned i løn. Det har Roskilde-spillerne nu svaret på, og meldingen er klar fra en enig spillertrup: De vil ikke gå ned i løn. Det skriver sn.dk.

Ifølge mediet bunder utilfredsheden i, at holdets løntunge spillere kan se frem til lønnedgang på 60 procent. FC Roskilde-ejer Carsten Salomonsson har tidligere fortalt, at klubbens lønudgifter i 2018 lå på 10,5 millioner kroner, og det er altså det tal, der skal bringes ned fra den 1. juli. Desuden forventer klubben et underskud på 4,5 millioner kroner for første halvår af 2019.



FC Roskilde sluttede 2018/2019-sæsonen på niendepladsen i NordicBet Ligaen.

