Fesen corona-fest

VEJLE (Ekstra Bladet): Der manglede ikke øl, men alligevel blev det til en fesen fest, da Vejle efter bare en enkelt sæson udenfor kom tilbage i superligaen.

Oprykningen blev til en fest for de få, fordi Vejle på grund af coranaen kun måtte have i alt 500 indenfor i Nørreskoven.

Så det var sponsorer og fans, der havde fået billetterne, og talentchef Steen Thychosen var det et af de få af klubbens mange koryfæer, som var til stede, da oprykningen blev sikret med en 1-0 sejr.

Også allestedsværende Thomas Gravesen havde sikret sig en billet og var nede i spillertunnellen for at lykønske.

Der var dog en meget anderledes stemning end for 14 måneder siden, da der blev drukket gravøl efter at være sparket ud af pæne selskab af Hobro.

Modsat sidst Vejle røg ud, kom der ikke til at gå ni år, før de fem dobbelte danske mestre kom retur.

Det er på ny med et hold bestående af et samsurium af spillere fra otte forskellige lande, men til forskel fra sidst har Vejle i dag fået gang i talentarbejdet, og tre af dem viste sig frem i dagens kamp.

Derudover er det værd at bemærke, at det er den tekniske chef Jacob Krüger, der har foretaget sig de seneste indkøb og ikke som sidst tale om spillere fra klubejer Andrei Zolotkos samarbejdspartneres overskudslagre.

Målet var gave fra gæsterne Nykøbing FC, hvis målmand Jannic Storch fik fumlet et forholdsvis ufarligt skud over stregen.

Albaneren Ylber Ramadani skød fra 25 meter, men skuddet var lige på Nykøbing FC-målmanden.

Det var sådan set en overflødig gave, fordi Vejle var sikker på at rykke op to runder før sæsonafslutningen ved at undgå at tabe uanset hvordan Viborg klarede sig mod Vendsyssel.

Ordførende direktør Henrik Tønder havde ikke meget at sige omkring, hvad der skal ske, fordi aftenen var afsat til fest, mens onsdagen skal bruges på at lave budgetter, men der er ikke lagt op til, at der skal købes stort ind.

