Fiaskoen lurer i Esbjerg: - Alle forstår alvoren

Traditionsklubben Esbjerg fB er i frit fald.

Det er kendsgerningen, når man kigger på tabellen i 1. divisions nedrykningsspil, hvor Esbjerg mod alle forventninger kæmper for at undgå degradering til landets tredjebedste række.

- Vi synes, vi gør mange ting rigtige. Men vi mangler en succesoplevelse, og den skal gerne komme ret hurtigt. Ellers er det for sent, siger EfB-direktør Jens Hammer Sørensen.

- Vi italesætter det hver dag, men spillerne er også unge, sunde mennesker, der bevæger sig rundt i byen og følger med i medierne. Alle forstår alvoren.

Jens Hammer Sørensen blev ansat som administrerende direktør i Esbjerg fB, da klubben efter en katastrofal sæsonstart i august fyrede cheftræner Peter Hyballa og erstattede ham med Roland Vrabec.

Resultaterne blev bedre i en periode, men efter beskedne 5 sejre i 17 kampe røg også Vrabec på porten i starten af marts.

Fans af Esbjerg må væbne sig med tålmodighed. Foto: Ernst van Norde

- Der findes ikke noget quickfix

Assistenten Michael Kryger har overtaget tøjlerne med støtte fra blandt andre Lars Vind, Steffen Ernemann og Rafael van der Vaart.

Fire kampe har siden kastet to point af sig, og senest skrabede Esbjerg bunden med et 1-2-nederlag til et Jammerbugt-hold, hvor flere spillere ikke havde fået løn.

- Pointmæssigt har det ikke været som håbet siden trænerskiftet, men vi har i den grad rykket os i hverdagen, og det har klubben trængt til på mange måder, siger Hammer Sørensen.

Han medgiver i samme åndedræt, at et forbedret træningsmiljø er vejen frem på lang sigt. Men på kort sigt er kuren på krisen en anden.

- Det kommer til at lyde hult, når den administrerende direktør siger, at vi træner godt og gør alle de rigtige ting.

- Det er i sidste ende sejre, der skal få os ud af det morads, som vi er i nu. Det er vi ærlige omkring. Men der findes ikke noget quickfix. Det er hårdt arbejde og snuden i sporet, der skal bringe os i situationer, hvor vi vinder om søndagen.

Hammer Sørensen og Esbjerg styrkede i januar truppen med en håndfuld nye spillere - primært efter den amerikanske ejergruppes filosofi om unge, talentfulde og salgsbare spillere.

- Vi forsøgte at gøre noget i januar, og det er vores vurdering, at truppen er meget talentfuld og god nok til at klare opgaven. Men det er rigtigt, at vi ikke hentede 10 spillere på 25 år ind.

Den amerikanske direktør Poul Conway. Foto: Ernst van Norde

Direktøren afviser blankt, at han, staben eller spillertruppen har undervurderet 1. division.

- Ejerne må selv stå på mål for deres holdning, men spillerne og trænerne kender godt til alvoren, som vi står i. Og ingen undervurderer kampene.

- Havde du set, at I kunne havne i jeres nuværende problemer?

- Ja, og det har jeg også været åben og ærlig omkring hele vejen igennem. Både over for pressen, staben og bestyrelsen.

I forbindelse med fyringen af Vrabec slog direktøren fast, at Michael Kryger 'som udgangspunkt' skulle stå i spidsen for førsteholdet i resten af sæsonen.

Et tredje trænerskifte i denne sæson er dog ikke udelukket.

- Nej, vi tager situationen alvorligt og tager de skridt, der skal til. Men som udgangspunkt fortsætter det nuværende team i resten af sæsonen.

- Der er røget mange trænere ud og ind i EfB i de seneste mange år, og det skal vi efter min mening væk fra, hvis vi gerne vil skabe resultater.

- Lige nu kigger vi primært på en langsigtet løsning på trænerposten, siger Jens Hammer Sørensen.