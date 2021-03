Fodboldfans med smart trick: - Så lækkert mand

Forsamlingsloftet er i disse coronatider på fem personer, og til fodboldkampe er nul tilskuere velkommen.

Men de regler kom Viborgs fans let og elegant udenom fredag aften til udekampen mod Skive, da de anmeldte en demonstration ved Skive Museum, der ligger helt perfekt på en bakke lige ud til stadion.

Derfra kunne en stor gruppe på 40-50 fans se fodboldspillerne fra Viborg vinde lokalopgøret mod Skive med 3-0.

Det er fangruppen Shamrock Ultras Viborg, der står bag demonstrationen, og Ekstra Bladet har lørdag morgen været i kontakt med gruppen.

- Det var rart at kunne støtte vores klub igen, skriver gruppens talsperson, der underskriver sig SU, til Ekstra Bladet.

Viborg-fans demonstrerer ved Skive Museum med udsigt til banen. Foto: Privatfoto

Yderligere kommentarer har gruppen ikke, men opbakningen blev fanget af spillerne.

Topscorer Sebastian Grønning jubler således over fredag aftens oplevelse.

- Sådan boys. Tre point på Hancock Arena. Masser af fans oppe ved museet, det er så lækkert mand, siger Grønning i en video på Viborgs officielle Facebook-side.

På Shamrock Ultras' Facebook-side har de selv lagt et opslag ud med billeder fra demonstrationen.

- Shamrock Ultras og Shamrock Ungdom demonstrerer lige nu i Skive for at få fans tilbage på stadion. Tilfældigvis kan man se ind på banen fra det offentlige sted, hvor demonstrationen finder sted, lyder det, og der er ros fra medfansene.

- Hold nu kæft, jeg er stolt over at støtte samme klub som jer. Total respekt for happening i går mod Skive, skriver en medfan.

- Tror ikke, Mette synes, det er en god ide. Men go stil drenge, lyder det fra en anden.

Viborg fører nu 1. division med otte point ned til Esbjerg og 10 til Silkeborg, der dog først spiller lørdag og søndag.

I næste runde spiller Viborg hjemme mod Esbjerg, mens det herefter gælder en udekamp mod Kolding, men her ligger stadions formentlig ikke så det giver mening at anmelde en demonstration i nærheden.

