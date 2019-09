Fodboldkamp i 1. division skal spilles om

En kamp i den næstbedste fodboldrække skal spilles om.

Kampen mellem Næstved og Viborg FF i 1. division skal spilles om, da en spiller fortsatte med at spille videre, efter at han havde modtaget to gule kort.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) mandag på sin hjemmeside.

Det er Fodboldens Disciplinærinstans, som har besluttet, at kampen mellem Næstved og Viborg skal spilles om.

Det skyldes, at Viborg har fået medhold i en protest over, at Næstved-spilleren Stefan Vico ikke blev smidt ud af kampen i det 93. minut ved stillingen 2-2, selv om han modtog sit andet gule kort.

Kampen blev spillet 22. september i tiende spillerunde i 1. division, og den endte 2-2.

I protesten lagde Viborg vægt på, at holdet blev frataget en stor mulighed for at forsøge at vinde kampen.

Ifølge Viborg er der scoret 12 mål i tillægstiden af kampene i 1. division i den igangværende sæson.

Næstved bemærker dog, at sjællænderne udlignede til 2-2 inden fejlen, og at der efterfølgende ikke opstod yderligere chancer.

Fodboldens Disciplinærinstans oplyser, at kampen skal spilles om, når der er tale om en objektiv dommerfejl og forkert anvendelse af fodboldloven, når dette har direkte indflydelse på afviklingen af kampen.

Kampens dommer, Sebastian Friis Aagerup, har påtaget sig det fulde ansvar for den manglende udvisning.

Næstved-spilleren Stefan Vicos karantænepoint for kampen ændres til nul. I stedet tildeles han én ikke-karantænepointgivende karantænedag.

Desuden annulleres advarslerne fra opgøret for de øvrige spillere.

