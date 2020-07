Fodboldspillere anmelder holdkammerat for vold

En strid mellem tre af 1. divisionsklubben Næstveds tyske spillere er kulmineret med, at to af spillerne har anmeldt deres holdkammerat Alexander Schmitt for vold.

Det skriver Sjællandske.

Balladen opstod i maj i forbindelse med, at fire spillere, Hendrik Starostzik, Dennis Blaser, Marcus Mlynikowski og Alexander Schmitt, var taget til København på en privat tur.

Da kvartetten kom tilbage fra en bytur, følte Mlynikowski og Starostzik sig generet af Schmitt, og det udviklede sig til et slagsmål.

I første omgang faldt parterne til ro. Men følge Starostzik begyndte Schmitt at slå igen.

- Jeg er heldig med, at jeg ikke kom mere til skade i den situation. Det virkede som om Alexander Schmitt var meget aggressiv, og jeg forstår stadig ikke hvorfor, siger Hendrik Starostzik til sn.dk.

Se også: Ståle efter nedtur: Det er synd for drengene

Opgøret kostede skader for 7500 kroner på den lejede lejlighed. Det beløb mener holdkammeraterne, at Alexander Schmitt skal hoste op med.

Hendrik Starostzik har sammen med Marcus Mlynikowski indsendt en voldsanklage mod Alexander Schmitt til politiet.

- Hvis bare Alexander Schmitt havde sagt undskyld for episoden, kunne vi måske have løst det her som voksne mennesker, men det har han ikke ønsket, og derfor er det endt, som det er endt, siger Hendrik Starostzik.

Starostzik har netop forladt Næstved og er rejst tilbage til Tyskland. De tre øvrige er fortsat i klubben.