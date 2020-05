Første danske fodboldspiller testet positiv for corona

Vejle Boldklub har tirsdag eftermiddag testet en spiller positiv for coronasmitte.

Det oplyser 1. divisionsklubben i en pressemeddelelse.

Dermed er spilleren den første elitespiller i Superligaen eller 1. division, der bliver testet positiv. I hvert fald som offentligheden kender til.

- Vi har i forbindelse med vores opsatte protokoller desværre erfaret, at en spiller er testet positiv for Covid-19. Vi kan samtidig også konstatere, at protokollerne virker, og vi har afholdt spilleren fra at møde ind med resten af truppen, siger Vejle-direktør Henrik Tønder.

Over for Ritzau forklarer han, at spilleren nåede at underrette klubben om et symptom inden den første træning mandag, og derfor nåede han ikke at træne med resten af truppen.

- Vi har en protokol, der siger, at spilleren skal kontakte os, hvis der er det mindste symptom. Denne spiller havde et mildt symptom og blev derfor sendt til test med det samme.

- Vi er nødt til at arbejde med stor grundighed og tage alle forholdsregler, og dette er et udtryk for, at protokollerne virker, siger Henrik Tønder.

Den coronasmittede spiller har det nu godt og har ikke længere symptomer.

Vejle Boldklub har taget tre spillere ud af truppen, fordi de skal testes. De tre har krydset spor med den coronasmittede spiller i søndags og skal derfor testes og vender først retur til træning, når svaret på testen foreligger.

Mens Superligaen er planlagt til at skulle begynde igen 28. maj, er der endnu ikke sat dato på genstarten af 1. division.

Med 13 spillerunder tilbage at afvikle ligger Vejle på førstepladsen, der udløser oprykning til Superligaen, med syv point til den nærmeste konkurrent, Viborg, på andenpladsen og yderligere to point ned til nummer tre, Fredericia.

Vejle rykkede ned fra Superligaen i sidste sæson.