Første gang i to måneder: Oprejsning til Agger og HB Køge

Efter en lang periode i modvind gik tingene HB Køges vej fredag i fodboldens 1. division.

Her vandt Daniel Aggers mandskab nemlig for første gang i to måneder, da det hjemme mod FC Fredericia blev til en sejr på 3-0.

Køges seneste sejr kom 23. juli i sæsonens første kamp. Siden er det blevet til seks nederlag og tre uafgjorte på tværs af alle turneringer.

Men fredag var der altså noget at juble over. Emilie Simonsen satte gang i festen med et flot mål, da han halvflugtede bolden i kassen fra kanten af feltet efter små 20 minutter.

Daniel Agger og HB Køge har ikke fået den bedste start på sæsonen, men fredag blev det til sejr og tre point. (Arkivfoto) Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Lidt over ti minutter inde i anden halvleg blev det så 2-0 ved Joachim Rothmann, der tæt på mål headede et indlæg i nettet.

Med to minutter tilbage af den ordinære spilletid lukkede Marius Elvius kampen med sit mål til 3-0.

Se alle mål fra kampen i klippet øverst.

Med sejren har Køge nu ni point på syvendepladsen. Fredericia har 20 på andenpladsen, men kan trods nederlaget glæde sig over, at topholdet FC Helsingør også smed point fredag.

Det skete mod bundholdet Hobro. Kampen endte 2-2. Helsingør har nu 24 point. Hobro har blot fem på sidstepladsen.

