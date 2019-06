Forbløffet: Jeg anede intet!

FC Roskilde-ejer Carsten Salomonsson vidste intet om en politianmeldelse for matchfixing - men efter at have undersøgt sagen bekræfter han, at den eksisterer

Matchfixing-sagen i FC Roskilde nåede Grundlovsdag det punkt, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) offentliggjorde, at der foreligger en politianmeldelse i sagen.

En måske ikke overraskende udvikling, men alligevel en overraskelse for klubejer Carsten Salomonsson, der intet vidste, da Ekstra Bladet fangede ham onsdag eftermiddag.

- Det aner jeg intet om - jeg har været ude at sejle hele dagen.

- Der er ingen beskeder på min telefon, og der er ingen, der har ringet, siger Salomonsson.

Han fik dog undersøgt sagen med DIF og vendte tilbage:

- Jeg har talt med DIF, der beklagede, at jeg ikke var blevet informeret. Men det er altså ikke klubben, der er anmeldt i denne sag. Den er rettet mod spillere.

- Det er altså specifikke spillere, der er anmeldt?

- Det ved jeg ikke - det ville DIF ikke oplyse. Kun at det ikke er klubben, der er under anklage.

Carsten Salomonsson ser faktisk frem til, at politiet er blevet draget ind i sagen.

- Det er da kun fint, at den bliver undersøgt til bunds. Det billiger jeg 110 procent.

- Vi er dybt, dybt mod alt det der, så det skal da bare undersøges til bunds. Selvfølgelig skal det det, siger Carsten Salomonsson, der dog ingen idé har om, hvad det indebærer for klubben..

- Jeg ved ikke, hvordan det foregår sådan noget. Det er jo ikke klubben, der har begået matchfixing.

Omvendt ser han frem til, at der en gang for alle kan komme en løsning på sagen.

- Lige præcis. Det er et mareridt ikke at have det løst, siger klubejeren.

FC Roskilde har været inde i en tumultarisk periode den seneste tid. Først kæmpede klubben mod konkurs, der blev afværget, da Carsten Salomonsson overtog aktiemajoriteten og fandt en stribe nye investorer.

Efterfølgende anklagede cheftræner Christian Lønstrup sine spillere for matchfixing efter en kamp mod Lyngby 12. maj og blev derefter suspenderet.

I næstsidste spillerunde lykkedes det dog FC Roskilde at redde livet i 1. division efter en sejr over Fredericia.

Carsten Salomonsson har oplyst, at klubben skal omlægges til deltidsprofessionalisme for at få økonomien til at hænge sammen.

