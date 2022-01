Forlænger med brandvarm angriber

Frederik Gytkjær har været en vigtig mand i Lyngby Boldklub i denne sæson, og klubben har nu sørget for, at han bliver hængende lidt længere.

Den 28-årige angriber har således underskrevet en ny kontrakt med klubben fra landets næstbedste fodboldrække. Det oplyser Lyngby på sin hjemmeside.

De to parter kan nu have glæde af hinanden helt frem til sommeren 2025. Frederik Gytkjærs nu tidligere kontrakt stod til udløb i sommeren 2023.

Spydspidsen har i denne sæson scoret 11 mål for Lyngby. Det betyder, at han er topscorer i klubben og nummer to på 1. divisions topscorerliste.

- Som målscorer, kulturbærer og ambassadør er han rigtig vigtig for vores klub, og derfor er vi rigtig glade for, at det lykkedes at nå i mål med en kontraktforlængelse, siger fodboldchef Nicas Kjeldsen.

En skade betød, at Frederik Gytkjær sad ude i næsten hele sidste sæson, hvor Lyngby var i Superligaen. Han fandt dog hurtigt niveauet, da denne sæson gik i gang.

Angriberen lynede således i de tre første kampe i 1. division, og siden da er målkontoen vokset og vokset.

- Gytkjær har i efteråret vist hvor vigtig han er for klubben og vores ambitioner om at vende tilbage til Superligaen.

De mange mål har været medvirkende til, at Lyngby lige nu holder vinterpause på tredjepladsen i landets næstbedste række.

Foruden to sæsoner i norske Haugesund har Frederik Gytkjær spillet alle sine seniorår i Lyngby.