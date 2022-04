Forlænger topholdets skrækstime

FC Helsingørs mareridtsagtige april fortsatte søndag.

Her tabte topholdet i landets næstbedste fodboldrække for tredje gang i lige så mange kampe i oprykningsspillet, da det mod FC Fredericia endte 0-4 for nordsjællænderne.

Før den dårlige stime begyndte, havde Helsingør ikke tabte siden starten af oktober, men der er tilsyneladende gået gummiben i den i slutspurten mod en af billetterne til Superligaen.

Helsingør kan dog glæde sig over, at den nærmeste konkurrent, Lyngby, heller ikke har høstet point i stor stil på det seneste. Fire point adskiller de to tophold i 1. division.

Lyngby har 47. Det samme har AC Horsens på tredjepladsen, mens Hvidovre og Fredericia nu begge har 44 på fjerde- og femtepladsen. Hvidovre har dog spillet en kamp færre.

Se alle målene fra Fredericias sejr over Helsingør her.

Efter mål af Kristian Kirkegaard og Nicolai Ritter kunne Fredericia gå til pause foran 2-0 mod Helsingør. 20 minutter inde i anden halvleg blev Kristian Kirkegaard dobbelt målscorer.

Helsingør fik kort efter bolden i nettet, men målet blev kaldt tilbage til stor frustration for gæsternes spillere. I stedet blev det 4-0, og så var nedturen total for Helsingør. Det var Patrick Egelund, der lukkede kampen.

I nedrykningsspillet endte det 0-0, da Vendsyssel tog imod Esbjerg, der stadig ikke har vundet i forårssæsonen.

Vendsyssel ligger med 28 point næstøverst efter Køge i gruppen, hvor de to dårligste rykker ned. Esbjerg ligger tredjesidst med 22 point, samme antal som Fremad Amager på næstsidstepladsen.

Senere søndag mødes Hobro og bundholdet Jammerbugt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter flystyrt i 2016: Sådan gik det Chapecoenses mirakelmænd (+)