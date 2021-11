Forrygende mål fra 45 meter!

FC Helsingør buldrede lørdag videre i landets næstbedste fodboldrække.

Her tog nordsjællænderne deres anden storsejr i træk i 1. division, da bundholdet Fremad Amager på eget kunstgræs blev slået med 4-1. Inden landskampspausen blev rivalerne i topkampen fra FC Fredericia slået med samme cifre.

Lørdagens mest bemærkelsesværdige øjeblik kom, da Tonni Adamsen sendte bolden i mål fra en position tæt på midterlinjen kort inde i anden halvleg.

Målet gjorde det til 4-0 og så godt som lukkede kampen.

Med sejren udbygger Helsingør sin føring i 1. division. Der er nu fire point ned til Hvidovre på andenpladsen, som fredag tabte til kriseramte Hobro.

Allerede efter ti minutter stod der 2-0 til FC Helsingør.

Formstærke Sebastian Czajkowski scorede til 1-0 efter otte minutter, og bolden var knap nok blevet givet op, inden Elijah Just havde fordoblet føringen.

Kort før pausen bankede Mikkel Knudsen bolden op i nettaget til 3-0, og så virkede kampen afgjort.

Et lille kvarter efter pausen kom så Tonni Adamsens spektakulære mål. Fremad Amagers målmand, Jacob Larsen, forlod sit felt for at cleare bolden, men efter et dårligt spark endte kuglen ved Adamsen, der hurtigt trykkede af.

Fremad Amager fik med en håndfuld minutter tilbage svaret igen med en reducering efter rodet spil i feltet, men spænding opstod der altså aldrig på Sundby Idrætspark.

Nederlaget er det tredje i træk, hvor Fremad Amager lukker mindst fire mål ind. Holdet ligger nederst i tabellen med 12 point, hvilket er lige så mange som Hobro på næstsidstepladsen.

AC Horsens gjorde senere lørdag FC Helsingør kunsten efter og tog en 4-1-sejr over Jammerbugt FC.