I lørdags ophævede Horsens og Kjartan Finnbogason kontrakten.

- Vi har valgt at imødekomme et ønske fra Kjartan om at få ophævet kontrakten, så han kan komme tilbage til Island, lød det bl.a. fra Horsens-sportschef Niels Erik Søndergård til klubbens hjemmeside.

Mandag præsenterede Esbjerg dog angriberen som ny spiller, hvilket overraskede Søndergård.

- Det må jeg indrømme. Den havde jeg ikke set komme. Vi sad over for Kjartan, og han gav klart udtryk for, at han ønskede at vende hjem til Island af personlige årsager, og at han ingen interesse havde i at spille videre i Danmark, sagde han til Ekstra Bladet.

Finnbogason fortæller, hvorfor han skiftede til Esbjerg og ikke tilbage til Island. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ifølge Finnbogason selv er der en ganske naturlig forklaring. Esbjergs islandske træner Ólafur Kristjánsson så, at Finnbogason var ude af sin kontrakt og kontaktede ham derefter for at hente ham til 1. divisionsklubben.

- Jeg troede min fodboldkarriere i Danmark var slut lidt før tid, men så kommer denne her mulighed. Jeg får et opkald fra en landsmand, siger Finnbogason til TV3 Sport.

- Min familie skal stadig flytte til Island om halvanden måned, og vi er i gang med at pakke tingene, så jeg forstår ikke alt det her drama. Det er noget, der følger mig åbenbart.

I september kom Finnbogason også i mediernes søgelys, da han langede ud efter ejeren i Vejle, som - ifølge Finnbogason - havde hentet nye spillere, der skulle have lov til at vise sig frem.

Nogle uger senere var han fortid i Vejle og skiftede i stedet til Horsens. Nu hedder den altså Esbjerg - tredje klub på et halvt år.

