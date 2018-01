Fortid i Inter og AGF - nu skal de til Vendsyssel

I øjeblikket ligger Vendsyssel på tredjepladsen i den næstbedste række, og dermed er de placeret på en af de pladser, som giver adgang til oprykningskampe mod et Superliga-mandskab.

I dette transfervindue har oprykningsaspiranterne sagt farvel til Rune Frantsen, som er skiftet til AC Horsens, mens Christian Moses’ lejeaftale udløb ved årsskiftet. Dermed har nordjyderne mistet to profiler forud for den kommende halvsæson, men de har nu hentet to forstærkninger.

Tirsdag kunne 1. divisionsklubben præsentere både Marcus Solberg, der har en fortid hos AGF, og Morten Knudsen, som har været forbi Inter. De har begge skrevet under med nordjyderne for resten af sæsonen.

- Marcus har vist sig frem hos os i lang tid efterhånden, idet han efter kontraktophør på Island har trænet med i nogle måneder nu. Jeg er imponeret over den dedikation, han har vist i forhold til at "ville" vores projekt. Det er mit håb, at vi i løbet af foråret bliver enige om, at samarbejdet skal være noget længere end den aftalte periode, fortæller klubbens administrerende direktør, Mogens Krogh.

Morten Knudsen har for nylig været på kontrakt i norsk fodbold hos Sarpsborg 08, og ifølge Mogens Krogh er det en spiller, som fortsat drømmer om at gøre sig i udlandet, som Vendsyssel har hentet.

- Jeg er stolt over, at vi i Vendsyssel kan tiltrække så stort et talent. Jeg er sikker på, at vores trænerteam vil få Morten tilbage på det høje topniveau, der gjorde ham til et af Danmarks mest eftertragtede midtbanetalenter. At aftalen i første omgang kun løber frem til sommer, skal ses i lyset af, at Morten stadig ønsker at forfølge drømmen om en karriere i udlandet.

