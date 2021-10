Fredericia bryder dårlig stime med sejr i undertal

FC Fredericia havde inden fredag tabt tre kampe på stribe i 1. division, men fredag blev den dårlige stime brudt.

Det skete med en udesejr på 1-0 over Fremad Amager på mål af Anders Holvad sent i kampen.

Fredericia var ellers blevet reduceret til ti spillere, men det kom ikke i vejen for at score sejrsmålet.

Det var Fredericias unge forsvarer Tobias Anker, der i det 74. minut blev udvist, da han fik sit andet gule kort inden for en håndfuld minutter.

Alligevel kom udeholdet i front fire minutter senere på et sublimt mål.

Forsvarsspilleren Nicolai Ritter tog et langt raid op igennem banen, og lige uden for feltet afleverede han til Anders Holvad, der med en genial afslutning chippede bolden ind i modsatte målhjørne til 1-0.

Med sejren ligger Fredericia på tredjepladsen med 23 point for 12 kampe. Lyngby har på andenpladsen samme pointantal, men for to kampe færre spillet.

Fremad Amager ligger tredjesidst med ni point.