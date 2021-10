Fredericia moser nordjyder

FC Fredericia er pointmæssigt på omgangshøjde med førerholdet FC Helsingør i 1. division i fodbold.

Søndag moste holdet på hjemmebane bundholdet Vendsyssel med 4-0 efter en overbevisende indsats. Kristian Kirkegaard bidrog med to scoringer.

Sejren bringer Fredericia på 29 point for 14 kampe. Det samme har Helsingør, der dog er bedst på målscoren. Lyngby har 28 point for 13 kampe på tredjepladsen.

Hvidovre leger også med i toppen, efter at holdet søndag slog Fremad Amager med 4-1 på udebane. Per Frandsens tropper har 28 point for 14 kampe.

Fredericia grundlagde sin sejr søndag efter 17 minutters spil, hvor forsvarsspilleren Tobias Anker headede holdet foran med 1-0 efter et hjørnespark.

Kort efter fik Vendsyssel ikke clearet bolden efter et indkast, og den røg i stedet hen til angriberen Samson Iyede, der resolut sparkede Fredericia på 2-0.

Vendsyssel forsøgte kampen igennem at true hjemmeholdet, men evnerne rakte ikke offensivt. I stedet slog Fredericia og Kristian Kirkegaard til to gange i anden halvleg.

Først sparkede han fladt bolden over stregen fra en spids vinkel efter et hjørnespark, som Vendsyssels keeper ikke fik bokset ordentlig væk.

Efter 81 minutter var Kirkegaard igen på pletten. Denne gang hamrede han bolden højt i nettet efter en omstilling.