Fredericia vinder på Amager og spiller sig ind i top-6

FC Fredericia holder liv i målsætningen om en plads blandt de seks hold i den næstbedste danske fodboldrække, der skal spille om oprykning til Superligaen.

Klubben slog således Fremad Amager med 2-1 søndag eftermiddag og spillede sig op på femtepladsen. Med én runde tilbage af grundspillet er der tre point ned til netop Fremad Amager, som ligger uden for det fornemme selskab.

FC Fredericia indledte dog med at komme bagud i søndagens opgør.

Efter en god halv time var nigerianske Olakunle Olusegun på pletten med en 1-0-scoring for Fremad Amager.

Hjemmeholdet fra hovedstadsområdet gjorde det imidlertid svært for sig selv. Efter 38 minutter fik franske Maxime Soulas sit andet gule kort og måtte tidligt i bad.

FC Fredericia udnyttede hurtigt overtallet. Kort før pausefløjt scorede Christian Tue Jensen således til 1-1.

Anden halvleg var ét langt pres mod Fremad Amagers mål, og FC Fredericia havde flere fine muligheder.

Efter 68 minutter kom forløsningen, da Christian Tue Jensen var på pletten med sit andet mål i kampen efter en omgang fin kombinationsfodbold i Fremad Amager-feltet.

FC Fredericia skal møde Vendsyssel FF i grundspillet sidste kamp, hvor klubben kan sikre sig en plads i top-6.

Fremad Amager har fortsat chancen for at spille sig op blandt de seks bedste, men skal på en svær opgave mod Silkeborg IF, der er på andenpladsen.

I søndagens andet opgør i 1. division vandt Skive IK med 1-0 over Vendsyssel. Det var skibonitternes blot tredje sejr i sæsonen.