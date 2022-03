Fremad Amager til salg for én dollar

Positive takter i pressede Fremad Amager, der ser ud til at kunne afværge konkurs og rejse penge til lønudbetalingen. Fremtidsudsigterne på den lange bane er stadig en gyser, selv om danske investorer begynder at vise interesse

Skyerne skilles over Amager, og der er klare tegn på, at den kriseramte 1. divisions-klub Fremad Amager i første omgang får afværget den truende konkurs.

Klubbens amerikanske ejere, Josh Wallace og Richard Finger, har signaleret, at de er parat til at sælge Fremad Amager til nye investorer for én dollar.

Derfor er sponsorer fra klubbens eksisterende netværk i første omgang gået sammen om at få løst de mest presserende opgaver.

Samtidig har klubben iværksat et initiativ med støttebilletter, hvor fans i forbindelse med fredagens mod Lyngby kan købe billetter til overpris.

Klubben sigter efter at rejse en million kr., og det vil stort set sikre, at klubben på den korte bane bliver reddet.

Direktør Allan Ravn har travlt med at få samlet penge til løn. Foto: Lars Poulsen

Fremad Amager mangler endnu at betale løn pr. 1. marts. Samlet set drejer det sig om cirka 1,2 mio. kr., der skal findes akut.

Den hurdle ser ud til at blive forceret, med mindre at der sker markante ting de kommende par døgn.

Det betyder derfor, at truslen om en konkurs bliver afværget i første omgang.

Spillerne kan ikke blive dækket af Lønmodtagernes Garantifond hvis de ikke overholder stramme tidsfrister. Foto: Lars Poulsen

Lønmodtagere er underlagt meget stramme regler om, hvordan de skal agere på manglende lønudbetaling for at kunne blive dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

Derfor er det så vigtigt for Fremad Amager at prioritere lønnen.

Klubben køber sig dermed fire uger til at arbejde med de dybere problemer i driften.

Og der ligger den virkelige gyser.

Fremad Amager sælger støttebilletter til overpris til fredagens kamp. Foto: Lars Poulsen

For klubbens økonomi hænger i laser efter utallige ejerskift de senere år. Ikke mindst russiske Anton Zingarevic skruede massivt op for udgifterne, så underskuddene eksploderede.

I årene 2019 og 2020 tabte Fremad Amager næsten 50 millioner kroner. Dertil kommer, at forventningen i seneste regnskab gik mod omkring 25 mio. i rødt for 2021.

Det har efterladt Fremad Amager med en voldsom gæld på næsten 42 mio. kr. ifølge seneste regnskab.

Langt størsteparten af den gæld er optaget hos Zingarevich og de tidligere ejere. Alene i 2020 eksploderede gælden og blev mere end fordoblet.

Tidligere FCK-boss Flemming Østergaard omtalte i går interesse fra danske investorer, som dog har trukket sig efter salget til cannabis-amerikanerne Finger og Wallace.

Josh Wallace har ikke levet op til sine løfter. Foto: Ekstra Bladet

Men der er ifølge Ekstra Bladets oplysninger investorer med dansk baggrund, der de seneste dage har udtrykt interesse i at gå ind i Fremad Amager.

Sponsorer, der er parat til at støtte den kortsigtede løsning omkring lønnen, giver også udtryk for, at Fremad Amagers fremtid afhænger af, at få klubben tilbage på danske hænder.

Skal det lykkes, så skal gældsbyrden forhandles ned.

Det er en af de helt store opgaver lige nu og her i Fremad Amager, men i inderkredsen omkring klubben fylder også en stor frygt for, om de amerikanske ejere overhovedet har lyst til at underskrive en aftale med de interesserede investorer.

Der er kontinuerlig dialog mellem inderkredsen og de amerikanske ejer, men tvivlen omkring en endelig underskrift svæver tykt i luften over Amager.

Fremad Amager har siden sommerpausen barberet lønningerne markant ned fra 20 mio. til 14 mio. Men den massive gæld tynger som en betonklods og gør det umuligt at gøre klubben til en fornuftig forretning.

Prisen på en dollar er i den sammenhæng uvæsentlig. Det er forhandlingerne omkring gælden den kommende måned, der afgør om Fremad Amager har en fremtid eller en ny konkurs venter.