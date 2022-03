Fremad Amager udbetaler løn: Klar til kamp fredag

Fremad Amager samt klubbens spillere og fans kan foreløbigt ånde lettet op.

Spillerne har nu fået den løn, der ellers ikke blev udbetalt til tiden på grund af klubbens kritiske økonomiske situation.

Det fortæller forsvarsspiller Pierre Kanstrup til netmediet bold.dk.

- Vi har fået vores løn, og det betyder, at vi stiller til kamp mod Lyngby i morgen (fredag, red.), siger anføreren til mediet.

- Og vi er så sultne på at skrælle igennem med al den opsparede energi og frustration, vi har haft i kroppen de seneste dage. Skuldrene er sænkede, og vi kommer til at give den fuld gas foran en masse mennesker på Sundby Idrætspark.

Mandag meddelte Fremad Amager, at klubkassen var tom. De amerikanske ejere - som overtog klubben i december - havde meddelt, at man ikke havde flere penge at sende ind i Fremad Amager, og en konkurs stod og bankede på døren.

Siden har klubben blandt andet rejst penge ved at sælge ekstra dyre billetter til 250 og 500 kroner til fredagens kamp i 1. division mod Lyngby. Det har altså været med til at give et økonomisk pusterum.

Det er dog uvist, i hvor lang tid Fremad Amager nu kan ånde lettet op. Klubdirektør Allan Ravn har ikke villet sige, hvor mange penge der er brug for.

Ekstra Bladet skrev tidligere på ugen, at der skal fem-seks millioner ind her og nu, mens driften i resten af sæsonen kræver ti millioner kroner.

Fremad Amager ligger med tre kampe tilbage af grundspillet på tiendepladsen i 1. division. Holdet har syv point op til sjettepladsen, der giver adgang til slutspillet om at rykke op og dermed altså undgå en mulig nedrykning.