Fremad Amager udbetaler løn og arbejder på ejerskifte

Fremad Amager samt klubbens spillere og fans kan foreløbigt ånde lettet op.

Spillerne har nu fået den løn, der ellers ikke blev udbetalt til tiden på grund af klubbens kritiske økonomiske situation.

Det skriver 1.-divisionsklubben på sin hjemmeside. Dermed er en konkursbegæring foreløbigt undgået.

- Vi er alle rigtig glade for nyheden her til eftermiddag omkring lønnen, der er faldet på plads. Vi alle har et kæmpe mål om at bringe den her klub videre herfra i samlet flok, og den støtte vi har fået fra både egne fans, samt fodboldfans rundt om i Danmark, er helt fantastisk, siger anfører Pierre Kanstrup på hjemmesiden.

Han glæder sig nu til at møde Lyngby fredag.

- Vi er meget taknemmelige, og derfor kan vi nu oplade bedst muligt til et brag af en kamp i morgen aften. Vi håber virkelig på en stor opbakning i Sundby Idrætspark, så vi kan få en kæmpe fredagsfest, siger Kanstrup.

Lyngby skriver, at der siden onsdag morgen er indsamlet 201.607 kroner, hvilket altså har kunnet dække lønnen til klubbens ansatte. Derudover lyder det, at klubben har indgået en 'usædvanlig vigtig aftale', der muliggør, at man snart kan få nye ejere.

- Fremad Amager og lokale erhvervsfolk har nedsat et råd, der arbejder på flere løsninger i forhold til et nyt ejerskab, lyder det.

Mandag meddelte Fremad Amager, at klubkassen var tom. De amerikanske ejere - som overtog klubben i december - havde meddelt, at man ikke havde flere penge at sende ind i Fremad Amager, og en konkurs stod og bankede på døren.

Siden har klubben blandt andet rejst penge ved at sælge ekstra dyre billetter til 250 og 500 kroner til fredagens kamp mod Lyngby. Det har altså været med til at give et økonomisk pusterum.

Det er dog uvist, i hvor lang tid Fremad Amager nu kan ånde lettet op. Klubdirektør Allan Ravn har ikke villet sige, hvor mange penge der er brug for.

- Finansielt har klubben stadig udfordringer. Derfor er køb af støttebilletter stadig med til at give lidt luft i forhold til at finde nye ejere til klubben, der kan løfte det herfra og sigte efter en holdbar langsigtet vision, skriver klubben på sin hjemmeside.

Ekstra Bladet skrev tidligere på ugen, at der skal fem-seks millioner ind her og nu, mens driften i resten af sæsonen kræver ti millioner kroner.

Fremad Amager ligger med tre kampe tilbage af grundspillet på tiendepladsen i 1. division. Holdet har syv point op til sjettepladsen, der giver adgang til slutspillet om at rykke op og dermed altså undgå en mulig nedrykning.