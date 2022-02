Frikender Hvidovre i racismesag

Det kan ikke bevises, at racistiske tilråb kom fra en person med tydeligt tilhørsforhold til Hvidovre IF

Fodboldklubben Hvidovre frifindes for racisme efter en pokalkamp mod Sønderjyske.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans i en kendelse, der ligger på Dansk Boldspil-Unions (DBU) hjemmeside.

Hvidovre havde anket en kendelse, som i januar betød, at klubben blev dømt for racistiske tilråb fra Hvidovre-fans samt slåskamp med sikkerhedsvagter i pokalkvartfinalen mod Sønderjyske i december sidste år.

For at kunne straffe 1.-divisionsklubben for racisme skal der dog være bevis for, at tilråbene kom fra en tilskuer med tydeligt tilhørsforhold, og derfor har klubben haft held med sin appel.

- I den foreliggende situation er personen ikke udpeget, og vedkommende har angiveligt befundet sig blandt en større tilskuerskare, der normalt ikke findes på Hvidovre Stadion.

- Fodboldens Appelinstans finder, at der ikke er det fornødne bevis for, at tilråbene kom fra en person med tydeligt klubtilhørsforhold til Hvidovre IF, skriver Fodboldens Appelinstans.

Bøden lød i første omgang på 37.500 kroner, men er nu blevet sat ned til 25.000 kroner.

Beløbets nuværende størrelse skyldes, at de racistiske tilråb i sig selv udgjorde 12.500 kroner af bøden, oplyser disciplinærinstansen.

Sønderjyske avancerede til semifinalerne efter en sejr i straffesparkskonkurrence.

--------- SPLIT ELEMENT ---------