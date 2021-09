Frygteligt uheld: 'Kunne selv gå fra båren til sengen'

Vendsyssels Wessam Abou Ali har det efter omstændighederne godt efter sit kollaps under opgøret mod Lyngby. Han var ved fuld bevidsthed, da han ankom til sygehuset

Wessam Abou Ali har det efter omstændighederne godt efter sit uhyggelige uheld lørdag eftermiddag.

Den 22-årige Vendsyssel-angriber kollapsede under lørdagens kamp mod Lyngby i 1. division. Abou Ali blev kørt på hospitalet, og heldigvis er der gode nyheder.

Det fortæller læge Jeppe Nygaard, der var med i ambulancen.

- Han faldt om med krampeanfald. Vi holdt øje med vejrtrækningen og puls, som var til stede under hele forløbet. Efter en otte minutters tid kom ambulancen.

- I ambulancen kom han til sig selv, og på sygehuset var han ved fuld bevidsthed og kunne selv gå fra båren til sengen. Nu undersøger de ham, og han er stabil og har det efter omstændighederne godt, siger Jeppe Nygaard i et opslags på 1. divisionsklubbens hjemmeside.

Der var spillet cirka en time, da Wessam Abou Ali pludselig faldt om.

Hurtigt kom spillere og dommeren over til Abou Ali og der blev tilkaldt assistance fra sidelinjen. Abou Ali blev lagt i aflåst sideleje, og der blev råbt efter en hjertestarter.

Som vi så i Parken under EM, dannede spillerne ring om Wessam Abou Ali, mens han modtog behandling.

Spillerne dannede ring om Wessam Abou Ali, mens han modtog behandling på banen. Foto: Jess Mejdahl Madsen/Ritzau Scanpix

Fra tilskuerpladserne lød der taktfaste klapsalver, og Vendsyssel-fans sang Abou Alis navn.

- Vi håber, han bliver frisk inden længe og kan se ham på træningsbanen igen. Tak til både Lyngbys spillere og stab for en utrolig hjælpsom og kærlig reaktion, siger Jeppe Nyholm.

Ekstra Bladet talte med Vendsyssel-direktør Jacob Andersen godt en time efter Wessam Abou Alis uhyggelige uheld, og han var naturligvis stærkt berørt.

- Jeg kom straks til at tænke på det, der skete i sommer (Christian Eriksens hjertestop under EM, red.). Jeg sad i Parken dengang, siger Jacob Andersen, der er far til landsholdsholdets Joachim Andersen.

- Der blev råbt, at der skulle en hjertestarter ind… Jeg kan mærke, at jeg bliver helt berørt, når jeg taler om det nu, siger Vendssyssel-direktøren.

Kampen stod 1-1, da Wessam Abou ali kollapsede. Den blev naturligvis ikke genoptaget.