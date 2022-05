- Fuld disko på klubhuset

Hvis du ser en kongeblå bus hoppe op og ned på de sjællandske veje mandag aften, er det højst sandsynligt Lyngby BKs spillerbus.

I næstsidste spillerunde sikrede de sig nemlig oprykning til Superligaen, og det har naturligvis skabt total eufori i hele organisationen.

- Ingen turde regne med det, ingen turde jinxe noget som helst. Det er helt crazy, siger medejer og bestyrelsesmedlem i Lyngby BK Mads Byder til Ekstra Bladet.

- Vi har bakset lidt med at få tingene til at fungere i denne sæson, men i sidste ende tror jeg, at det helt unikke fællesskab her i Lyngby er nøglen til, at vi nu igen skal spille i Superligaen.

- Vi har ikke de største budgetter eller det mest professionelle setup, men der er så mange mennesker, der vil det samme uden at kræve noget for det. Vi er alle meget tætte på hinanden, både i omklædningsrummet, i staben og blandt ejere og fans. Og det fantastiske fællesskab forplanter sig ud på banen.

Medregnet næste sæson har Lyngby spillet de seneste fem ud af syv Superliga-sæsoner, og Mads Byder er ikke i tvivl om, at de er klar på udfordringen i den bedste danske række.

- Jeg kan love jer for, at hele Lyngby BK-organisationen er Superliga-klar. Men nu skal vi alle først hjem til klubhuset, og så står den på øl og ballade, lover Mads Byder.

- Bussen kommer sikkert til at slingre lidt på vejen hjem, og så skal der fuld disko på, når vi rammer klubhuset.

Mandag aften sikrede Horsens sig ligeledes oprykning til Superligaen.