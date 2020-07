Fyret EM-helt: - Klar på ny opgave

Se også: Blodbad hos Superliga-nedrykker: Fyrer træner og sportschef

Han har spillet 16 landskampe for Danmark og var også med til at vinde europamesterskabet i 1992. I en alder af 51 år blev Johnny Mølby onsdag fyret som cheftræner hos Superliga-nedrykkerne Vendsyssel FF, hvor han trådte til ved sæsonstart.

Dagen efter har Mølby det helt ok.

- Det er en del af gamet, og jeg er helt afklaret med det, siger Mølby til Ekstra Bladet.

Spørgsmålet er, hvad han skal nu.

- Nu er jeg lige fyret i går, og så sunder jeg mig og ser, hvilke muligheder der dukker op, siger Mølby.

- Jeg har stadig lyst til at beskæftige mig med fodbold og er klar på en ny opgave. Jeg har befundet mig godt i de klubber, jeg har været, og jeg er klar på hvad som helst. Bare klubben vil det samme som mig, siger Mølby, der er klar på job både som cheftræner og assistent.

Som assistent for John Lammers i Esbjerg i 2018 blev det kun til et halvt år, og opholdet som assistent for Jess Thorup i belgiske Gent endte derefter med samme korte varighed, og nu blev det altså heller ikke til en hel sæson i spidsen for Vendsyssel FF, men det skal man ikke lægge så meget i.

- Jeg var rigtig glad for at være i Esbjerg, men jeg fik så muligheden for at komme til udlandet, og den chance er der ikke mange, der får. Det var så noget familiemæssigt, der gjorde, at vi valgte at vende næsen hjem, siger Mølby.

- Jeg var syv år i Kolding og fem år i Horsens, og jeg plejer at være lang tid i mine klubber. Jeg havde også troet, at jeg skulle være længere tid i Vendsyssel, men når man ser på det antal trænere, der har været igennem, så er jeg ikke den første, der er røget ud, siger Mølby, der også har et par år i Viborg på sit cv.

TRÆNERE I VENDSYSSEL FF Juni 2014-April 2016 Ove Christensen

April-juni 2016 Jacob Krüger (midlertidig)

Juni 2016-Februar 2017 Joakim Matsson

Februar 2017-Maj 2018 Erik Rasmussen

Maj 2018-Maj 2019 Jens Berthel Askou

Maj 2019-Juni 2019 Peter Enevoldsen (midlertidig)

Juni 2019-Juli 2020 Johnny Mølby

Juli 2020-?? Lasse Stensgaard og David Olsen Derudover har Glen Riddersholm og Erik Rasmussen været inde som sportsdirektører i kort tid.

Riddersholm stopper som sportsdirektør: Tager over i SønderjyskE

Johnny Mølby fra tiden som Viborg-træner. Foto: Ernst van Norde/Polfoto

Otte trænere siden 2016 siger da også en del, og store navne som Ove Christensen, Joakim Matsson, Erik Rasmussen og Jens Berthel Askou er alle fyret, ligesom Mølby er blevet det, mens både Peter Enevoldsen og Jacob Krüger har været inde som brandslukkere i en kort periode i det, der efterhånden godt kan betegnes som Danmarks nye galehus.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Det må andre folk kigge på og sige, hvad de vil. Men der har været mange trænere igennem og også mange spillere, og jeg tror ikke, at jeg er den, der har været her kortest tid, siger Mølby, der var opmærksom på svingdøren, inden han skrev under.

- Det vidste jeg selvfølgelig godt, men Ole Nielsen var deroppe som sportsdirektør og ville gerne have kontinuitet ind i det. Nu valgte de så at rydde det hele, og så er det sådan. Der er ikke noget rigtigt eller forkert, men der er forskellige former for ledelsesstil, og så er det op til hver enkelt at løse det, siger Mølby.

Nu er både han selv, assistenttræner Henrik Larsen og sportsdirektør Ole Nielsen væk med begrundelsen, at 'resultaterne og spillet' ikke har levet op til forventningerne, og fremover vil man slet ikke have nogen sportsdirektør.

Målet var at spille med i toppen. Vendsyssel ligger med to kampe tilbage nummer seks, men kan ende både som nummer fire eller ni. Problematisk har det været, at man med 33 mål i 31 kampe har rækkens næstdårligste angreb, mens man til gengæld har det næstbedste forsvar af alle. Men Mølby vil ikke beskyldes for en kedelig taktik.

- Nej, det synes jeg ikke. Det har været en udfordring hele sæson at lave mål, og vi har været defensivt stærke, men mit oplæg har ikke været defensivt, og det tror jeg heller ikke, at spillerne vil sige, hvis du spørger dem, siger Mølby.

Næste sæson skal Vendsyssel FF op mod klubber som Silkeborg, Esbjerg, Viborg, Fredericia og enten Hobro eller Lyngby, så det bliver ikke nemmere at spille med om tilbagevenden til Superligaen for Vendsyssel, der i stedet for Mølby har Lasse Stensgaard og David Olsen i spidsen.

