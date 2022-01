Gældsbombe under dansk kultklub

Bedrageri-sagerne fortsætter med at vælte ud af skabet hos Fremad Amagers nye amerikanske ejere

Mareridtet omkring Fremad Amagers nye amerikanske ejere er åbenbart først lige begyndt.

For lortesagerne vælter frem som en lavine bag de bedrageridømte investorer, Richard Finger og Joshua Wallace.

Således kan Tipsbladet i dag fortælle, at de amerikanske myndigheder har gjort udlæg i Richard Fingers andel af Fremad Amager USA LLC - moderselskabet bag Fremad Amager.

Ekstra Bladet afdækkede for en måned side store problemer omkring de nye ejere: Nye Fremad Amager-ejere i skattely: Der er mange gode grunde

Finger svindlede i 2012 familiemedlemmer og andre for omkring 50 millioner kr. Han blev idømt 54 måneders fængsel og skulle betale pengene tilbage.

Det er bare ikke sket. Blot 555 dollars er betalt tilbage på ti år, mens Richard Finger ifølge myndighederne stadig mangler at betale 7,5 millioner dollars.

Der er nok at tænke over i Sundby Idrætspark. Foto: Anthon Unger

Gældsposten jagter myndighederne nu på vegne af ofrene, og det sker ved at jagte Richard Fingers mulige værdier.

Det var i starten af december, at Fremad Amagers nye ejere blev annonceret og bare en uge senere blev myndighedernes krav om udlæg fremsat for domstolene i USA.

Ved at gøre udlæg i Fremad Amager USA kan aktierne blive tvangssolgt, hvis det vurderes, at de er værdifulde.

Dermed kan det være den amerikanske stat, der ender med at bestemme, hvem der styrer Fremad Amager.

De nye ejere bringer problemer med sig. Foto: Stine Tisvilde

Også Joshua Wallaces bedrageriske løbebane fortsætter med at trække friske spor. Ekstra Bladet har således set dokumenter fra slutningen af 2020, hvor han blev dømt for skattesnyd for 300.000 kr. i Utah.

Svindelsporet blotlægger problemerne med, at Danmark ikke har krav til klubejere: Erkender risiko i dansk fodbold

Fremad Amager-direktør Allan Ravn lægger ikke skjul på, at han ikke har ofret tid på at tjekke sine nye ejeres straffeattester.

- At bede en potentiel køber om at sende sin criminal record er en ret stor deal breaker, sagde han således til Tipsbladet for en måned siden.

