Galehus: De stjæler vores produkt

Der er krig mellem parterne på Helsingør Stadions to lounge-etager, hvor man på den øvre del er inviteret til fodbold uden at sende penge videre til klubben

Stemningen var høj i på Helsingørs nye stadion mandag aften. Både udenfor og inde på tribunens udsolgte sponsorlounge i den neonbelyste stueetage, hvor 260 mennesker blev bespist.

Det var den også oppe på den dæmpet belyste og mere luksuøse lounge på første sal, hvor gæsterne fulgte med via de store ruder ud mod banen.

For alle i bygningen holder med Helsingør FC, som denne aften stryger til tops i 1. division med kurs mod et comeback i Superligaen efter 4-1 over Fredericia.

Problemet er, at matriklens to parter ikke taler sammen, men derimod er ude i lidt af et skolegårdsslagsmål, og det går ud over den fælles yndling, fodboldklubben.

Denne aften er der ganske vist ikke noget spisearrangement på den øvre etage, men ellers har Vida Lounge i denne sæson formedelst 350 kroner inviteret til middag før hjemmekampene, som man herefter ’kan se fra loungen eller terrasserne’, som det fremgår af nedenstående opslag fra Facebook-gruppen.



En indkomst baseret på fodboldoplevelsen, der vel at mærke ikke tilkommer klubben men ejeren af ’ejerlejligheden’ på første sal.

Ultrakort fortalt blev førstesalen tilbygget det oprindelige projekt, fordi direktør i Vida Byg Henrik Sørensen ville tilgodese klubben, der på sigt skulle leje loungen.

Han lavede en mundtlig aftale med Helsingørs daværende direktør, Janus Kyhl, som dog var fortid i stolen, da nye, amerikanske ejere i 2019 rykkede ind.

Pladsen er ved at blive trang på den proppede underetage.

Der var god plad på første etage en time før kampstart, men flere kom til og fulgte med fra pladserne bag de store ruder. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter en nedrykning var der hverken brug for eller råd til at leje loungen. Dialogen mellem Sørensen og amerikanerne gik hurtigt kold, og eftertiden har budt på både knubbede ord og drillerier.

Mandag aften viftede et par nyopsatte faner for eksempel foran vinduerne på første sal. Flag, som Helsingør-direktør Jim Kirks kalder ’en test i sponsorregi’.

Direktør Jim Kirks havde fået sat store flag op på tribunen, og de nåede da også op forbi første sal. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg håber at få flere på stadion hen ad vejen. Jo, jeg kan godt se, at det kan ligne drilleri, men det er noget, jeg altid gerne har villet lave, og der er sponsorer, der gerne vil være med, siger han og tilføjer om Vida Lounge:

- Jeg er ligeglad med, hvad de laver deroppe, men de skal altså ikke tage betaling for at tage vores produkt.

Jim Kirks er rasende over, at klubben ikke får andel i den indkomst, som hjemmekampene genererer på første sal. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lokalpolitikerne, der har kastet på den gode side af 80 millioner kroner efter stadionbyggeriet, ryster over en bred kam på hovedet, og for nylig bad man Kammeradvokaten om råd.

Denne vurderer, ’at Vida Byg har ret til at anvende deres ejerlejlighed til lounge-faciliteter i forbindelse med sportsarrangementer på stadion – herunder til FC Helsingørs hjemmekampe’.

Det har dog ikke dæmpet forargelsen hos Peter Poulsen, mangeårigt medlem af Idrætsudvalget for Socialdemokratiet.

- For min skyld kan man godt spise i loungen, men det kan bare ikke være rigtigt, at man inviterer til fodbold og ovenikøbet tager penge for et produkt, som andre har rettighederne til, siger han.

- Det kan godt være, at vi politikere har sovet i timen, da aftalerne (om status af ejerlejlighed, red.) blev indgået, men så har vi også fået dårlig juridisk rådgivning.

På udvalgets møde onsdag aften håber han, at man kan blive enige om at prøve at bringe de stridende parter sammen – gerne med kommunen som moderator, og den del er konservative Jens Bertram enig i:

- Det ser ud til, at de driller hinanden lige nu. Det er en underlig kamp, som de i stedet burde tage i et mødelokale eller løse med et civilt søgsmål. Det er ikke nogen kommunal opgave, og jeg synes heller ikke, det er en sag, man skal lave politik på.

Helsingør strøg mandag aften helt til tops efter sejren over Fredericia. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jim Kirks siger, at han har bedt Vida om et møde.

- Men det står ret klart, at det vil de ikke. Der er åbenbart noget ondt blod tilbage fra vores overtagelse af klubben. Som det ser ud nu, finder vi ikke en løsning. Der er komplet tavshed fra deres side. Og det er nok også noget personligt, fordi Janus Kyhl og Henrik Sørensen er private venner, lyder det.

Det ønsker hverken Kyhl eller Sørensen at kommentere, og byggedirektøren nøjes med en kort erklæring:

’Jeg føler ikke, jeg er part i det her. Jeg har ikke noget retsforhold med FC Helsingør, for jeg er aftalepart med Helsingør Kommune. Jeg er enig i Kammeradvokatens konklusion. Jeg arbejder loyalt inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Helsingør Kommune’.

Han ønsker altså ikke at kommentere, hvorvidt det er rimeligt at profitere på en fodboldkamp i klubbens regi.

Mandag aften var der ikke arrangeret spisning i Vida Lounge men en del mennesker fulgte alligevel kampen - så godt de kunne bag de opsatte flag.