Gaxe lægger sig fladt ned: Det er noget lort

Næstved Boldklub får ikke lov til at benytte Tobias Arndal og Jeppe Illum i forårssæsonen, som de ellers havde hentet på lejeaftaler for resten af sæsonen fra henholdsvis AC Horsens og Vendsyssel FF.

Det ligger fast, efter at Fodboldens Disciplinærinstans lørdag afviste Næstveds appel, og dermed stadfæstede den afgørelse, som Divisionsforeningen tidligere havde afsagt.

Direktør i Næstved Boldklub, Jacob 'Gaxe' Gregersen, siger efter afgørelsen til Ekstra Bladet, at klubben står ved, at de har begået en brøler, og at der nu skal arbejdes hårdt på at løse den situation, som de to spillere er havnet i.

- Jeg er selvfølgelig møg-irriteret og dybt uenig i afgørelsen. Men vi har uden tvivl begået en fejl. Vi skal tage nogle øretæver, og det er helt fair.

- Det, der absolut generer mig mest, er situationen for de to spillere. Det er forfærdeligt. Det er død-ærgerligt for Næstved Boldklub, men der står to spillere, som bare skal reddes. Det vigtigste er, at Tobias og Jeppe får løst deres forfærdelige situation, siger han.

De to spillere skal som udgangspunkt tilbage til deres respektive klubber, men om de får mulighed for at spille fodbold i foråret kan Næstved-direktøren ikke sige noget om endnu.

Han lover dog at gøre alt, hvad han kan for at hjælpe dem videre.

- Jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i min magt for at hjælpe de gutter. Men jeg kan ikke gøre meget mere end det, siger Jacob Gregersen.

Kritik af Divisionsforeningen

Men en af årsagerne, til at ankesagen overhovedet kom på tale, er ifølge Jacob Gregersen, at han selv tog kontakt til Divisionsforeningen før transfer-vinduet lukkede. Her fik han efter eget udsagn bekræftet, at alt så ud til at være i orden. Desuden kritiserer han også, at det har taget uforholdsmæssigt lang tid at få en endelig afgørelse på de to spilleres situation.

- Jeg taler med Divisionsforeningen før deadline for at sikre mig, at vi havde styr på vores ting. Og det får jeg bekræftet, at vi har. Det kan de så ikke huske i dag. Men det er selvfølgelig også derfor, vi anker. Fordi vi synes, at der er begået fejl flere steder end hos os, siger han.

- Og så har spillerne været holdt på pinebænken i en måned, og det er ikke godt nok. Det er en katastrofe, at det har taget så lang tid at behandle, siger Jacob Gregersen.

Hos Divisionsforeningen har direktør Claus Thomsen dog svært ved at genkende påstanden, om, at de skulle have stillet Jacob Gregersen en garanti i udsigt. En sådan garanti ville de nemlig slet ikke kunne give.

- Det ansvarsområde, der ligger i Divisionsforeningen, er omkring kontraktindgåelsen og ikke spiller-certificeringen. Altså, jeg har ingen viden om, at vi skulle have forsikret Gaxe om, at alt var i orden med hensyn til spillercertifikatet, men uanset hvad, så ville det reelt ikke have været et spørgsmål, der skulle stilles til os, siger han til Ekstra Bladet.

Flere problemer

Et andet kritikpunkt fra Næstved-direktøren er det såkaldte KlubOffice-system, som klubberne blandt andet bruger til at anmode om spillercertifikater i forbindelse med transfers. Systemet frigav nemlig spillernes dokumenter efter transfer-deadlines udløb, hvilket var med til at forvirre processen.

- Systemet frigav deres spillertilladelser efter deadlines udløb, og det må selvfølgelig ikke ske. Det skal løses. Det er uholdbart for klubberne det her, siger han.

Men uanset den tabte ankesag og årsagerne til at klubben overhovedet havnede i den mildt sagt uheldige situation, så tager Jacob 'Gaxe' Gregersen skylden på sig og kigger fremad.

- Vi skal allesammen videre. Vi har lavet en fejl, det må bare erkende, og det er noget lort, siger direktøren.

